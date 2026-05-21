Así es la zona de llegadas de la nueva terminal del Juan Santamaría

Desde este jueves, quienes visiten Costa Rica o regresen de un viaje encontrarán una nueva zona de llegadas que forma parte de la terminal anexa que se construye en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.
El nuevo espacio cuenta con 3.800 metros cuadrados e incluye la ampliación de espacios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Aduanas, así como nuevas áreas para rent-a-car, un centro de negocios y una plaza de encuentro para familiares y pasajeros.
El director de Operaciones de Aeris Holding, gestor del aeropuerto, explicó que de esta forma los pasajeros disponen de áreas más cómodas y ordenadas desde que realizan el retiro de equipaje, hasta que completan el escaneo de sus maletas, así como la facilidad de disponer de servicios para renta de vehículos u otros medios para llegar a sus destinos.
Además la plaza ubicada al frente de la terminal también ofrece una zona segura de espera.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó que estas obras forman parte del plan maestro por más $400 millones, que incluye además del nuevo edificio, mejoras en el campo aéreo y parqueos.
El edificio cuenta con dos niveles inferiores donde se instalarán bandas de equipaje y mostradores de las aerolíneas.
En el caso específico del edificio terminal, la inversión estimada es de $62 millones. Una vez finalizada esta obra se sumarán más de 10.000 m2.
La nueva terminal de llegadas del Juan Santamaría se habilitó este jueves