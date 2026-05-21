Así es la zona de llegadas de la nueva terminal del Juan Santamaría

Los pasillos de llegada de pasajeros ahora son más amplios.

Desde este jueves, quienes visiten Costa Rica o regresen de un viaje encontrarán una nueva zona de llegadas que forma parte de la terminal anexa que se construye en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

El nuevo espacio cuenta con 3.800 metros cuadrados e incluye la ampliación de espacios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Aduanas, así como nuevas áreas para rent-a-car, un centro de negocios y una plaza de encuentro para familiares y pasajeros.

El director de Operaciones de Aeris Holding, gestor del aeropuerto, explicó que de esta forma los pasajeros disponen de áreas más cómodas y ordenadas desde que realizan el retiro de equipaje, hasta que completan el escaneo de sus maletas, así como la facilidad de disponer de servicios para renta de vehículos u otros medios para llegar a sus destinos.

Además la plaza ubicada al frente de la terminal también ofrece una zona segura de espera.

Así luce la nueva área externa de la terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó que estas obras forman parte del plan maestro por más $400 millones, que incluye además del nuevo edificio, mejoras en el campo aéreo y parqueos.

El edificio cuenta con dos niveles inferiores donde se instalarán bandas de equipaje y mostradores de las aerolíneas.

Primeros pasajeros estrenan la nueva terminal de llegadas del Aeropuerto Juan Santamaría

Así luce la nueva área externa de la terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso específico del edificio terminal, la inversión estimada es de $62 millones. Una vez finalizada esta obra se sumarán más de 10.000 m2.

Una escultura de Jorge Jiménez de Heredia engalana el nuevo lobby de llegadas de la terminal Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Quienes llegan a recibir pasajeros pueden entrar a este espacio y ya no deben esperar a la intemperie, como ha ocurrido históricamente en el Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las obras incluyen más espacio para revisión de equipajes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Detalle del techo de la terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así luce la nueva área externa de la terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La nueva terminal de llegadas del Juan Santamaría se habilitó este jueves