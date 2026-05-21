El País

Así es la zona de llegadas de la nueva terminal del Juan Santamaría

Terminal incluye espacios de rent a car y una “plaza de reencuentros”

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Por Patricia Recio
Así luce la nueva área externa de la terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Los pasillos de llegada de pasajeros ahora son más amplios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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