Un gigante del mar llega a Costa Rica: así es el crucero más grande de la temporada

El crucero Norwegian Escape arribó este sábado a puerto Limón por primera vez en su historia. Esta nave es la más grande de la actual temporada de cruceros.

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) informó de que la embarcación transporta a 5.702 personas. El grupo lo integran 4.094 pasajeros y 1.608 tripulantes.

El navío tiene una eslora de 325,9 metros, una manga de 41,4 metros y un calado de 8,5 metros. Procede de Harvest Caye, Belice y continuará su recorrido hacia el puerto de Colón, en Panamá.

Arribó al país a las 7 a. m. y su zarpe está programado para las 5 p. m.

Interior del crucero Crucero Norwegian Escape . (Japdeva/Cortesía)

A bordo de la nave viajan más de 5.000 personas. (Japdeva/Cortesía)

La presidenta ejecutiva de Japdeva, Sucy Wing Ching, aseguró que la llegada de este gigante refleja la confianza de la línea Norwegian Cruise Line en la capacidad operativa y seguridad del puerto.

“El ingreso de más de 5.700 personas en un solo día confirma el enorme potencial turístico de la provincia de Limón, generando oportunidades reales para los comercios, los emprendedores y los encadenamientos productivos locales”, dijo la jerarca de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Crucero llegará de nuevo a Limón el 28 de febrero próximo. (Japdeva/Cortesía)

Wing explicó que, durante el arribo inaugural, se realizó a bordo un intercambio de placas. Anner García, gerente general interino de Japdeva, entregó al capitán de la nave, Matko Candrlic, la placa de reconocimiento, la cual será colocada en el espacio de honor del crucero como parte de su historial de visitas a nivel mundial.

Intercambio de placas entre el gerente de Japdeva y el capitán del crucero. (Jap/Cortesía)

Intercambio de placas. (Jap/Cortesía)

El Norwegian Escape tiene programada una segunda visita a Limón para el próximo 28 de febrero, con esto sumará dos atraques en la temporada 2025-2026.

Interior del crucero Norwegian Escape. (Japdeva/Cortesía)

Según Japdeva, la intención es posicionar a Limón como un destino competitivo y estratégico del Caribe costarricense, así como fortalecer el turismo de cruceros.

Otro crucero

El pasado 19 de enero, arribó al país el crucero Brilliant Lady al puerto Hernán Garrón Salazar, en Limón. La nave posee capacidad máxima para 2.770 pasajeros.

Virgin Voyages pertenece al Virgin Group y opera exclusivamente para pasajeros adultos. Su modelo se enfoca en experiencias personalizadas, gastronomía de alto nivel y actividades de bienestar.

El Brilliant Lady inició operaciones en setiembre de 2025.

El arribo se dio como parte de la estrategia nacional para atraer cruceros de mayor valor agregado, caracterizados por estadías más largas y mayor gasto en tierra. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indicó que este tipo de operaciones refuerzan la competitividad del país dentro de la industria internacional de cruceros.