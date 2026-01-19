Crucero exclusivo llegó por primera vez a Limón

El arribo inaugural del Brilliant Lady en Limón se sumó a la temporada 2025–2026, que ya supera los 117.000 cruceristas en Costa Rica.

El crucero Brilliant Lady realizó su primera recalada en Costa Rica el 19 de enero de 2026 en el Puerto Hernán Garrón Salazar, en Limón. La nave posee capacidad máxima para 2.770 pasajeros y forma parte de la temporada de cruceros 2025–2026, según información oficial.

El arribo se dio como parte de la estrategia nacional para atraer cruceros de mayor valor agregado, caracterizados por estadías más largas y mayor gasto en tierra. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indicó que este tipo de operaciones refuerzan la competitividad del país dentro de la industria internacional de cruceros.

Perfil del crucero y de los pasajeros

Virgin Voyages pertenece al Virgin Group y opera exclusivamente para pasajeros adultos. Su modelo se enfoca en experiencias personalizadas, gastronomía de alto nivel y actividades de bienestar. De acuerdo con el ICT, este perfil responde a un segmento que busca destinos auténticos y con oferta diferenciada.

El Brilliant Lady inició operaciones en setiembre de 2025. Además de su capacidad de pasajeros, cuenta con 1.160 tripulantes y 1.300 cabinas. A bordo dispone de más de 20 conceptos gastronómicos, más de 10 bares y lounges, piscinas, spa y áreas de acondicionamiento físico.

Sussy Wing Ching, Presidenta Ejecutiva de Japdeva señaló que la llegada de esta embarcación se enmarca en los esfuerzos para posicionar a Limón como un puerto competitivo y alineado con las nuevas tendencias del sector. Además, indicó que este tipo de operaciones favorece la generación de empleo local y dinamiza actividades comerciales y turísticas en la provincia.

El ICT añadió que la inclusión del puerto limonense en los itinerarios de Virgin Voyages respondió a factores como la oferta de experiencias en tierra, la riqueza cultural y natural, y el enfoque del país en sostenibilidad.

Cifras de la temporada 2025–2026

Durante la temporada de cruceros 2025–2026, Costa Rica registró 91 arribos y 117.723 cruceristas en sus puertos oficiales:

Caribe: 33 cruceros y 68.027 cruceristas

33 cruceros y 68.027 cruceristas Pacífico: 58 cruceros y 49.969 cruceristas

El Estudio de Impacto Económico de la Industria de Cruceros (BREA, 2024) estimó que el gasto promedio por pasajero en Costa Rica alcanza los $72,74, destinado principalmente a excursiones, artesanías, ropa y recuerdos, rubros que concentran el 87% del gasto total.

Los principales mercados emisores corresponden a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, China, Australia, Canadá, Italia, Brasil, España y Francia.