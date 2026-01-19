Negocios

Crucero exclusivo llegó por primera vez a Limón

El crucero Brilliant Lady atracó en Limón por primera vez y representa un impulso para el turismo premium y sostenible en Costa Rica

Por Damián Arroyo C.
El arribo inaugural del Brilliant Lady en Limón se sumó a la temporada 2025–2026, que ya supera los 117.000 cruceristas en Costa Rica.
El arribo inaugural del Brilliant Lady en Limón se sumó a la temporada 2025–2026, que ya supera los 117.000 cruceristas en Costa Rica. (ICT/Cortesía)







