Japdeva cierra temporalmente terminal portuaria en Moín por fuerte oleaje y vientos

La terminal portuaria de Japdeva cerró operaciones por la situación meteorológica adversa. Este sábado se hará una nueva valoración.

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) anunció el cierre temporal de la terminal Gastón Kogan Kogan, en Moín, debido a condiciones meteorológicas adversas que afectan el litoral Caribe.

Según informó la institución, el cierre responde a un oleaje elevado y fuertes vientos provocados por el empuje frío que impacta actualmente al país.

El cierre se mantendrá vigente hasta el sábado 7 de febrero, sujeto a una nueva valoración técnica de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el criterio técnico de la autoridad marítima, las alturas de ola previstas representan un riesgo significativo para las maniobras de atraque y para la seguridad operativa de las instalaciones portuarias, los buques, los remolcadores y el personal portuario.

Japdeva detalló además que se identificó un daño estructural en el rompeolas, asociado al fuerte oleaje registrado, lo que refuerza la necesidad de mantener la medida preventiva.

Agregaron que, debido a las características propias de la terminal, no es posible mantener buques atracados bajo las condiciones marítimas actuales, ya que se compromete la seguridad integral de la operación portuaria.