Últimos días para aplicar a becas en semiconductores: así puede asegurar su cupo en esta industria clave

Convocatoria en Costa Rica brinda becas en semiconductores con formación intensiva y oportunidades en un sector tecnológico clave.

Costa Rica impulsa la formación en tecnología avanzada con un nuevo programa de becas en semiconductores. La Universidad de Costa Rica y la Fundación Crusa habilitaron 26 cupos completos para capacitación especializada, con cierre de postulaciones el 11 de abril.

La iniciativa responde a la creciente demanda de talento especializado en una industria estratégica para el desarrollo tecnológico. El proyecto contempla una meta total de 65 becas en distintas fases.

El programa ofrece formación técnica intensiva en diseño de circuitos integrados, procesos de manufactura avanzada y dominio del idioma inglés. El proceso formativo suma 304 horas y se desarrollará entre mayo de 2026 y marzo de 2027 en modalidad bimodal y horario nocturno.

La convocatoria está dirigida a personas con perfil en áreas STEM, especialmente en ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, computación, mecánica, química o física. También se requiere disponibilidad para completar el programa, acceso a equipo informático y bases en inglés.

El proceso de selección será limitado y competitivo, debido al número de cupos disponibles. La formación busca facilitar la inserción en entornos laborales internacionales vinculados con esta industria.

De acuerdo con la organización, esta iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo productivo y tecnológico del país, mediante la formación de capital humano en sectores de alto valor agregado.

Las personas interesadas deben completar el formulario en línea antes del cierre de la convocatoria. Los resultados se comunicarán por correo electrónico a partir del 17 de abril de 2026.