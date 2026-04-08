El País

Últimos días para aplicar a becas en semiconductores: así puede asegurar su cupo en esta industria clave

Formación especializada, alta demanda laboral y acceso a un sector global marcan esta convocatoria con cupos limitados en semiconductores en Costa Rica

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Por Silvia Ureña Corrales
Convocatoria en Costa Rica brinda becas en semiconductores con formación intensiva y oportunidades en un sector tecnológico clave. (Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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