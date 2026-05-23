El País

UCR, UNA, TEC, UTN y UNED: quiénes han ganado y perdido con el reparto del FEES en 20 años

Tras una negociación fallida en la que el gobierno quiso imponer una distribución distinta del Fondo Especial para la Educación Superior a cambio de un posible aumento para el 2027, presentamos cómo ha cambiado la repartición del FEES en los últimos 20 años

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Por Fernanda Matarrita Chaves
FEES, tercera fecha de negociación
Universitarios se manifestaron frente a Casa Presidencial el pasado 21 de abril para solicitar un aumento para el FEES 2027. (Esteban Bermudez/Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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