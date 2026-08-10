El País

UCR reacciona tras ‘comentarios ofensivos’ de uno de sus docentes contra presidenta Laura Fernández

Universidad de Costa Rica (UCR) envió un comunicado de prensa la tarde del domingo en el que se refirió a lo expresado por el docente contra Laura Fernández

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Por Fernanda Matarrita Chaves
27/04/2023 San Pedro. Universidad de Costa Rica (UCR), Edificio de Estudios Generales.
La UCR difundió un comunicado de prensa en el que se refirió a las expresiones ofensivas que uno de sus docentes emitió contra la presidenta Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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