UCR reacciona tras ‘comentarios ofensivos’ de uno de sus docentes contra presidenta Laura Fernández

La UCR difundió un comunicado de prensa en el que se refirió a las expresiones ofensivas que uno de sus docentes emitió contra la presidenta Laura Fernández.

La Universidad de Costa Rica (UCR) se refirió a las “expresiones ofensivas” que un docente de la institución emitió contra la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado durante el plantón en defensa del Poder Judicial, la división de poderes y la democracia realizado el jueves 6 de agosto.

En un comunicado de prensa difundido el domingo 9 de agosto, la UCR afirmó que los calificativos utilizados resultan incompatibles con el respeto que debe prevalecer en el debate público y con los valores que la universidad “está llamada a promover”.

“La Universidad de Costa Rica rechaza toda forma de violencia verbal y de deshumanización de quién tenga una posición diferente, independientemente de quién sea, de su posición política o de las circunstancias en que se produzca”, indica la misiva.

Aunque en su comunicado la UCR refuerza el derecho de todas las personas a ejercer la crítica y a expresar, con plena libertad, sus posiciones y desacuerdos frente a quienes ejercen responsabilidades públicas, asevera que el ejercicio de esa libertad debe contribuir a un debate público respetuoso.

UCR invitó al plantón

La UCR fue una de las universidades que hizo un llamado a su comunidad para participar en el plantón.

La manifestación se realizó en tiempos en los que existe una tensión entre los tres poderes de la República, esto después de la resolución de la Sala Constitucional en la que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa supere el bloqueo a la elección de nuevos suplentes por parte del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Tras el plantón, la mandataria se refirió a la participación de diferentes figuras y sectores, con respecto a las universidades públicas dijo: “Me llamó también poderosamente la atención ver a todas las universidades marchando. Y yo pienso: bueno, sí, precisamente estamos eliminando privilegios y abusos en muchas de esas universidades”, dijo.