El País

Turistas y liberianos viven martirio en ruta que pasa por aeropuerto Daniel Oduber

Ansiada ampliación de ruta 21 estaría lista en el 2028; MOPT promete iniciar licitación para duplicar la vía en julio próximo

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Por Patricia Recio
Ruta 21 Aeropuerto Liberia
A diario, casi 20.000 vehículos utilizan el tramo de la ruta 21 que comunica Liberia y el aeropuerto Daniel Oduber con las principales playas de Guanacaste. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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