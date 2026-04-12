Así avanzan las obras en importante puente en ruta a playas guanacastecas

La empresa a cargo de la rehabilitación completó la remoción del puente viejo y ahora instala una pasarela peatonal, antes de iniciar la construcción de la nueva estructura.

El puente sobre el río Tempisque, en Guardia de Liberia, inició a finales de marzo una nueva fase de obras, como parte de la rehabilitación mayor a la que es sometido desde finales del año pasado.

Esa estructura ubicada sobre la ruta 21, permite la conexión para quienes viajan desde comunidades como Carrillo, El Coco, playa Panamá, Filadelfia y Nandayure, hacia el aeropuerto de Liberia y el centro de ese cantón guanacasteco.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó que tras completar el desarmado del viejo puente que se ubicaba a un lado del paso actual y que era usado como paso peatonal, se trabaja en la construcción de una pasarela peatonal que se instalaría mediante un puente modular.

Una vez finalizada esa labor, iniciará la construcción de un puente de 92 metros a dos carriles, que se ubicará en donde se encontraba el puente demolido, para posteriormente, una vez que este finalice, trasladar ahí el tránsito vehicular e iniciar la rehabilitación del puente principal.

Esa segunda fase del proyecto incluye el refuerzo de los elementos verticales y las conexiones de la estructura actual, ya que es una estructura tipo U.S. Steel de cercha. Se construirán nuevos bastiones y se reforzarán los existentes, se reemplazará la losa de rodamiento y se pintará toda la superestructura.

La estimación del MOPT es que la pasarela peatonal se habilite en las próximas dos semanas, mientras que el puente paralelo podría estar listo entre julio y agosto de este año y la reconstrucción del puente actual se completaría en el primer semestre del 2027.

Los trabajos en ese sector tienen un costo de ¢2.531 millones y están a cargo del consorcio Tempisque conformados por las empresas Holcim Costa Rica, Procon y Heliconia Griego El plazo de ejecución de las obras es de 19 meses.

Una vez finalizados los trabajos, quedarán en servicio ambas estructuras por lo que se dispondrá el paso por esa vía a cuatro carriles.

Las autoridades aseguran que durante las próximas fases de obras no se realizarán cierres en la vía, no obstante, los usuarios podrían enfrentar atrasos o filas debido a interrupciones eventuales para el traslado de materiales y maquinaria.

El puente de Guardia presentaba una condición de riesgo desde desde hace varios años. Incluso, el año anterior se detectó un fallo en dos de sus vigas, lo que obligó a suspender el paso de vehículos pesados y a habilitar únicamente un carril, mientras se realizaba una intervención paliativa previa a la rehabilitación mayor.