El País

Así avanzan las obras en importante puente en ruta a playas guanacastecas

Estructura sobre el río Tempisque en Guardia de Liberia inicia etapa crítica de obras de rehabilitación

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Puente Guardia
La empresa a cargo de la rehabilitación completó la remoción del puente viejo y ahora instala una pasarela peatonal, antes de iniciar la construcción de la nueva estructura. (MOPT/MOPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.