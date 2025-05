Arreglos en puente Guardia: Largas presas y transbordos duplican tiempos de viaje de guanacastecos

El cierre parcial del puente Guardia en Liberia, Guanacaste, sorprendió a decenas de guanacastecos que desde este lunes se encontraron con enormes presas y la necesidad de hacer transbordos en caso de quienes viajan en autobús. Otros además denuncian problemas pues las rutas de autobús no aplican esa medida.

Desde esta semana, la estructura sobre el río Tempisque en la ruta 21 tiene solo un carril habilitado, lo que obliga a alternar el paso en cada sentido, aumentando los tiempos de viaje para quienes se dirigen desde Liberia hacia sectores como el Coco, Carrillo o Filadelfia.

Además, se prohibió el paso de vehículos pesados (incluidos autobuses), luego de que el sábado se confirmara el fallo en dos de las vigas.

Largas filas y transbordos tras cierre de puente Guardia

Afectaciones en transporte público

Damaris Pereira, vecina del Triunfo de Liberia, aseguró que desde el viernes anterior que empezaron los problemas, el autobús ya no ingresa a ese poblado, ubicado a unos 25 km de Guardia y a poco más de hora de distancia de Liberia.

“El bus cobra ¢1.500 y el taxi está cobrando ¢8.000, eso se sale del presupuesto. El bus salía del Triunfo a las 4:30 a.m. llega a las 6 a.m. a Guardia y de ahí trae hasta Liberia, ahora lo que hace es que de Liberia solo llega hasta Guardia (del otro lado del puente) y de ahí se devuelve", explicó la mujer quien denunció que la ruta citada no está implementando los transbordos anunciados.

Pereira aseguró que esa situación afecta a decenas de vecinos, pues incluso el Ebáis al que acuden los asegurados del Triunfo se ubica en Guardia y actualmente dependen del servicio de taxis informales.

Rosaura Alanis Rosales, quien es vecina de Nandayure contó que este martes salió a las 6 a.m. de su comunidad, porque debía estar en Liberia a las 8:30 a.m. No obstante, el viaje que normalmente realiza en poco más de dos horas, se convirtió en una travesía de 4 horas y media.

La mujer quien viaja hasta la Ciudad Blanca para recibir un curso de emprendedurismo, contó que aunque hizo el trayecto normal hasta Nicoya donde tomó un segundo bus a las 7 a.m. , el atraso se dio al llegar al puente de Guardia, donde tras superar la presa, los pasajeros deben bajar corriendo para asegurar un lugar en la fila del otro lado de la estructura y no perder el bus del transbordo. Además dijo, esta segunda unidad tardó más de media hora en llegar. Logró llegar a Liberia cerca de las 10:30 a.m.

La tarde del lunes, la Municipalidad de Carrillo, con colaboración de Coopeguanacaste colocó iluminación en la vieja estructura para seguridad de los peatones, debido a que varias rutas prestan servicio hasta altas horas de la noche. Además en el sitio se mantiene vigilancia policial, presencia de Cruz Roja y la Policía de Tránsito.

Cientos de personas deben hacer transbordos y pasar caminando por el viejo puente de Guardia. (Municipalidad de Carrillo. /Municipalidad de Carrillo)

Durante esta semana el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realiza trabajos puntuales para reparar el daño y volver a habilitar el tránsito en dos carriles y será a partir de julio cuando inicie la intervención definitiva.

Previo a los trabajos, el viejo puente que ahorita sirve de pasarela peatonal, será desarmado para dar paso a una estructura armable de dos carriles que será utilizada por los vehículos durante el tiempo que duren las obras de rehabilitación.

Los trabajos en el puente de Guardia contemplan la intervención de la superestructura y la subestructura, para mejorar su capacidad de carga vehicular, resistencia sísmica e hidráulica. La inversión se estima en aproximadamente $6 millones.

En el puente sobre el río Tempisque solo se mantiene habilitado un solo carril para vehículos livianos. (Marcela Cantero. /Marcela Cantero)

También se incluirá dos tramos adicionales de puentes de vigas y espaldones en los accesos de aproximación, incluyendo la construcción de estructuras necesarias para ampliar la longitud del mismo y el ancho de los accesos de aproximación.