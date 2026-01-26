TSE llama a votar sin miedo ni imposiciones extranjeras para ‘cuidar la democracia’

La magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, llamó a los costarricenses a votar sin miedo ni imposiciones, como un acto clave para proteger la democracia.

A una semana de que Costa Rica vuelva a las urnas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llamó este domingo a los electores a ejercer el voto “sin miedo” y sin imposiciones, como una forma de resguardar la democracia del país.

Las magistradas y los magistrados del órgano electoral divulgaron el mensaje por medio de una cadena nacional de televisión, en la que subrayaron que el sufragio no debe asumirse como un trámite más, sino como uno de los actos más valiosos de la vida democrática costarricense.

La magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, centró su intervención en la idea de que votar en libertad, en paz y en secreto es una expresión profunda de identidad nacional.

“Elegir en libertad, en paz y en secreto a sus nuevas autoridades nacionales. No es un simple trámite. No es una costumbre vacía de contenido. Es la expresión más profunda de lo que somos”, expresó Zamora.

TSE pide a electores votar y a cuidar la democracia

En su mensaje, la jerarca recordó que Costa Rica, aunque pequeña en territorio, es “inmensa en convicciones democráticas” y que, desde hace más de siete décadas, el país decidió resolver sus diferencias con votos y no con violencia.

“Nadie nos regaló nuestra democracia. Fue construida con esfuerzo, con generosidad y confianza mutua”, dijo Zamora, al referirse a las generaciones que forjaron el sistema democrático costarricense.

Zamora también advirtió sobre el contexto internacional, en el que —según mencionó— en distintas regiones la democracia retrocede mientras el autoritarismo avanza , por lo que consideró que mantener el estatus de “democracia plena” es un privilegio, pero también una responsabilidad histórica.

El magistrado vicepresidente del TSE, Max Esquivel Faerron, reforzó el llamado a la participación y señaló que votar representa una forma concreta de compromiso con el país.

“El voto es una forma de decirle al país que nos importa, que no le damos la espalda a nuestro futuro”, afirmó Esquivel.

El TSE destacó además que una elección con amplia participación fortalece la legitimidad de quienes resulten electos y refleja con mayor claridad la voluntad ciudadana. También recordó que el país mantiene una tradición de comicios confiables, en los que cada voto cuenta y tiene el mismo valor.

Por su parte, el magistrado Héctor Fernández Masís resaltó el valor simbólico de la democracia costarricense para la región y lanzó un mensaje en defensa de la soberanía electoral.

“Escoger a nuestros gobernantes es una decisión exclusivamente costarricense. Así lo ha sido siempre y así debe seguir siendo”, sostuvo.

Fernández insistió en que Costa Rica, como “la primera democracia desarmada del mundo”, debe respetar su propia dignidad institucional y evitar cualquier intento de influencia externa sobre la voluntad popular.

“Nada es más contrario al espíritu republicano que intentar que actores externos influyan en la voluntad soberana del pueblo costarricense. Nuestra democracia no necesita tutelas ni presiones del extranjero”, manifestó.

Zamora cerró el mensaje televisado con un llamado a vivir la jornada electoral con esperanza, respeto y compromiso ciudadano, y pidió a la población no delegar en otros una decisión que corresponde a cada elector.

“Las puertas de la democracia están abiertas. Entremos, participemos, decidamos. No dejemos que otros decidan por nosotros”, dijo.

La magistrada presidenta también apeló al sentido histórico del voto, más allá de los resultados electorales, al señalar que el país debe llegar al día siguiente con la conciencia tranquila por honrar el pasado y proteger el futuro.

“Mostrémosle una vez más al mundo cómo votamos con el orgullo de gente libre (…) que dentro de una semana, más allá del resultado electoral, podamos tener la conciencia tranquila porque no menospreciamos nuestro pasado, porque no hipotecamos nuestro futuro”, concluyó Zamora.