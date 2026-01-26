El País

TSE llama a votar sin miedo ni imposiciones extranjeras para ‘cuidar la democracia’

TSE pidió a costarricenses votar sin miedo, sin imposiciones y en libertad, mediante un mensaje en cadena nacional donde lanzó advertencias

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Sesión Solemne de Convocatoria a Elecciones Nacionales 2026
La magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, llamó a los costarricenses a votar sin miedo ni imposiciones, como un acto clave para proteger la democracia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026TSECadena Nacional
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.