El País

TSE concluye caso de Keylor Navas: esta fue su decisión

Aspecto técnico analizado por TSE permitió alcanzar un veredicto en pesquisa por encuesta que arquero realizó en redes sociales en febrero

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Por Juan Fernando Lara Salas
Keylor Navas
El guardameta Keylor Navas durante un encuentro con Pumas de la UNAM. Su sondeo publicado en Instagram y Facebook el día de las elecciones presidenciales de Costa Rica derivó en una investigación del TSE, que finalmente archivó el caso por insuficiencia probatoria. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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