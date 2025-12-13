El País

Trenes sufrieron un choque a la semana este año

Máquinas del Incofer han sido colisionadas en 52 ocasiones este año, solo 83 de 285 cruces tienen agujas

Por Patricia Recio
Paso del Tren
Según la Policía de Tránsito muchas colisiones se producen por descuido o irrespeto a las señales. (Alonso Tenorio/Atenorio)







