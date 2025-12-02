El País

Tránsito hizo una aclaración sobre la renovación de la licencia que podría evitarle una multa

Las autoridades de Tránsito aclararon cómo deben mantenerse las licencias para evitar problemas en carretera. Revise si su documento cumple con las condiciones actuales

Por Silvia Ureña Corrales
Oficial de la Policía de Tránsito en Costa Rica verifica documentos de un conductor detenido en un operativo de control en carretera.
Conducir sin portar la licencia ya no se sanciona, pero manejar con el permiso vencido sí: implica multa, posibles rechazos de seguros y pérdida del derecho a conducir. (Alonso Tenorio)







