El País

¿Le pueden multar si no lleva la licencia? Esto dice la Ley de Tránsito

La nueva legislación elimina la multa por no portar el documento físico, pero mantiene requisitos clave

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo y Damián Arroyo C.
04/01/2021 Un operativo de transito en Avenida segunda en San José, realizaron multas por no portar el marchamo 2021, con licencias vencidas, falta de riteve, o falta de extinguidor ( Oficial Uber Elizondo ). foto Alonso Tenorio
Ya no multan por no llevar la licencia física, siempre que esté vigente. Así lo establece la reforma de tránsito. (alonso tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLey de tránsitoLicencia de conducirMultas
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.