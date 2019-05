— La pobreza del país no va a cambiar si no generamos puestos de trabajo. En Limón es el mismo fenómeno y está claro que las instituciones públicas no son la vía para generar puestos de trabajo; entonces aquí necesariamente necesitamos generar alianzas del sector público con el privado. Por eso necesitamos crear mecanismos más ágiles para la inversión privada.