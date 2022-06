Todo sobre presentación de planillas de mayo en CCSS

Este 21 de junio, se dio el reinicio de la oficina virtual CCSS tras "hackeo". Esto permitirá a cerca de 92.000 patronos presentar sus planillas de mayo. (Captura de pantalla )

Este martes 21 de junio se reactivó la oficina virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras el hackeo de hace tres semanas. Con esta medida, cerca de 92.000 patronos podrán presentar sus planillas del mes de mayo en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), sin multas ni recargos.

Luis Rivera Cordero, director del Sicere, confirmó que los principales servicios de ese sistema funcionan desde este 21 de junio para atender a la población patronal, permitir a la CCSS confeccionar las facturas y abrir el periodo para que se cancelen las obligaciones con la seguridad social.

La CCSS, dijo Rivera, no solo recoge sus cuotas para los seguros de salud y pensión. También recauda para el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Programa de Asignaciones Familiares y el Banco Popular. Además, recoge todos los aportes que corresponden a lo establecido en la Ley de Protección al Trabajador: el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Estas son las respuestas de Rivera a consultas realizadas por patronos y trabajadores en una sesión en vivo en el Facebook de la CCSS, realizada la tarde del lunes 20 de junio:

− ¿Cuáles son los dos mecanismos para presentar la planilla?

– En este momento, se reciben los cambios de la planilla del mes de mayo que habían quedado pendientes. Para presentar los cambios del mes hay dos formas: un 98% de los patronos presenta la planilla por medio de la web de la CCSS bajo un módulo de autogestión de planilla en línea, que se accede por la oficina virtual. Esta opción está a partir de este 21 de junio. Puede ingresar con su clave de usuario y contraseña, como siempre lo ha hecho. Esta información se puede presentar del 21 al 24 de junio.

“También hay un grupo de unos 1.000 patronos, o grandes clientes porque tienen muchos trabajadores (CCSS, Ministerio de Educación Pública y empresas grandes) que presentan planilla por medio de un archivo. Esta presentación sigue igual. La presentación se inició el 21 de junio y está abierta hasta el jueves 23 de junio. Los patronos que habían presentado su planilla antes del 31 de junio no lo tienen que volver a hacer”.

− ¿Cómo va a ser el acceso a la oficina virtual?

– Se loguean en la página de la CCSS (www.ccss.sa.cr). No aparecerá la página regular, es un módulo simplificado con el link de la oficina virtual. Ahí ponen su usuario y contraseña y caen al módulo de autogestión de planilla en línea con el mismo procedimiento de ocasiones anteriores.

− ¿Cuáles funcionalidades estarán habilitadas?

– Para el patrono como tal es la presentación de la planilla. Además de presentar los cambios, si quiere también puede facturar. Sin embargo, la CCSS tiene un proceso de facturación masivo programado para el próximo fin de semana (25 y 26 de junio). Podrían pagar en línea por medio de bancos o de débito directo pero a partir del jueves, porque se irá de manera secuencial. Por ahora, a la CCSS le interesa que se presente la información de lo sucedido con la planilla en mayo.

“Las fechas de pago van a ser el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio. Los patronos pueden, esta semana, presentar todos los cambios de la planilla de mayo. La CCSS hará la facturación el fin de semana y tendrán 28, 29 y 30 de junio para pagar. Cuando se factura de parte de la CCSS, la factura tiene fecha de pago. Un tercio de los patronos tendrá como fecha de pago el 28, otro tercio el 29 de junio y el último, el 30. Deben fijarse en esa fecha para pagar”.

− ¿Es posible incluir trabajadores de forma anticipada en esa presentación de planilla?

– No, por ahora solo se presentará la información del mes que ya pasó, que es mayo. Todavía no empezamos a registrar la información de junio. El concepto de inclusión anticipada no aplica esta vez.

− ¿Cuáles otras cosas no se pueden hacer, por ahora?

− “Tampoco estará disponible, por lo menos durante unos días, la posibilidad de asegurarse como trabajador independiente o como patrono. Tampoco se podrán ver algunos reportes que históricamente son visibles, como el de cotizaciones para el IVM (régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte) y la proyección de pensión. No se puede, por ahora, hacer la libre transferencia entre operadoras (de pensiones). Tampoco se pueden hacer convenios de pago en línea, ni consultas de morosidad y o validación de derechos”.

− Debido al hackeo, ¿la presentación de las planillas de mayo no incluirá el pago de multas e intereses?

– La situación que se presentó es ajena al patrono. La CCSS no puede castigarlos. La planilla estará ajustada al cobro regular. Pagarían lo mismo sin recargos o multas.

− ¿No hay cambios en el procedimiento de presentación de planillas?

– Se hace con el mismo sistema que han usado todos los meses. La CCSS no está creando una aplicación temporal. La parte operativa es la misma porque ya se habilitó el Sicere con los principales servicios. Gradualmente, se irán incorporando otras funcionalidades, tanto para patronos como para trabajadores.

− ¿Está habilitado el cobro automático para los patronos?

– Hay un grupo importante de patronos que tienen la opción de cobro automático, que es una opción habilitada para quienes tienen domiciliadas sus cuentas. Esto lo pueden hacer igual que siempre. Los que van a pagar lo pueden hacer también por medio del sistema bancario en todos los puntos que la institución tiene, que son los mismos.

− ¿Se infectó la base de datos del Sicere durante el hackeo?

– Los datos están como antes del ataque. Lo que se hizo fue desconectar los servidores principales, entre ellos el Sicere, para proteger todos los datos.

− Al restablecer la oficina virtual para la presentación de planillas, ¿cuáles servicios se habilitan para los trabajadores que tenían acceso a esta oficina antes del 31 de mayo?

– La gran mayoría de reportes están disponibles. Entre ellos, uno de los más buscados: la posibilidad de disponer de la orden patronal digital. Con su usuario y contraseña, pueden tener acceso a esa información. En la orden patronal digital se genera en un formato PDF con un dígito verificador y un URL para verificar. Esto también está disponible.

“También tienen la posibilidad de consultar el estudio de cuotas y salarios y el estado de aportaciones a la Ley de Protección al Trabajador. También pueden hacer el registro de la cuenta IBAN para el pago de incapacidades. Al mismo tiempo, pueden ver las incapacidades, solo que por ahora las que pueden ver son las anteriores al 31 de mayo. Otras funcionalidades disponibles son la actualización de datos, y también se pueden asegurar a las empleadas domésticas”.