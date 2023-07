¿Busca trabajo? Estos son los mejores tips de una especialista en hacer currículums

En diciembre del 2018, Jenny González Soto ya tenía planeado que el mes siguiente empezaría a buscar trabajo. La máster en dirección de empresas con énfasis en gestión del capital humano estaba desempleada y, al igual que miles de costarricenses, buscaba una oportunidad que llegó de manera casual. Una amiga la contrató para que, con sus conocimientos, le hiciera su currículum.

“Mi amiga me dijo: ‘Necesito que me ayude, no tengo tiempo ni sé por dónde empezar’. Entonces empecé a investigar cómo hacer un currículo que fuera bueno. Investigue sobre los lineamientos de la Reforma Procesal Laboral”, contó la profesional, que suma 10 años de experiencia en administración de empresas y recursos humanos.

Jenny González Soto, de 34 años, creó desde hace cuatro años un emprendimiento en el que se dedica a elaborar curriculum vitae personalizados. Foto: Cortesía

El artículo 404 de esta reforma dice, por ejemplo, que “se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación”.

Por ello, el currículum que Jenny le hizo a su amiga no llevaba ni la edad de la mujer, ni su estado civil, ni nacionalidad; tampoco dirección exacta ni fotografía. La hoja de vida no presentaba ningún dato que pudiera provocar que se le discriminara.

Según Jenny González, creadora del emprendimiento CV a tu Medida, hay datos que son esenciales, como la presencia de la información de contacto, y otros que no le aportan nada a la hoja de vida. Ella brindó tips que, sin duda, le ayudarán si usted necesita actualizar o sacarle más provecho a su currículo.

“Ya el tema de poner foto no se usa. Poner datos personales como estado civil, edad, cantidad de hijos, número de cédula o dirección exacta, tampoco. Hay gente con ideas subjetivas en su cabeza que luego piensa que alguien vive en un barrio peligroso, que mejor ‘no lo llamemos’. Por eso se evita este tipo de información para que no exista discriminación”, explicó.

Hay reglas de oro al momento de hacer un currículum que resulte exitoso. Una de ellas es que sea de una sola hoja. (Shutterstock)

Luego de la experiencia con su amiga y de practicar haciéndole el CV a sus primos, Jenny se planteó que sería “bonito ofrecer el servicio para ayudar a quienes no saben por dónde empezar”.

En julio del 2019 llevó un curso de emprendedurismo en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y le dio forma a su negocio. Ahí nació el nombre de CV a tu Medida, trabajo con el que hace currículum vitae en inglés y español a personas en el país y fuera de él.

Toda la comunicación es virtual. También brinda asesorías presenciales para entrevistas de trabajo y orientaciones laborales, así como confección del perfil de LinkedIn. Sus servicios van desde los ¢11.000.

Los currículos deben ser personalizados y destacar las aptitudes que tiene la persona que aplica para el puesto, insistió.

“No es lo mismo hacer un currículum para una persona que quiere trabajar en servicio al cliente que para alguien que desea aplicar para una maestría en economía o finanzas. La confección se debe hacer según el perfil del cliente”, aseveró.

Por lo general, las personas encargadas de reclutamiento invierten seis segundos viendo las hojas de vida, por eso es tan importante que sean concisas e incluyan logros o conocimientos destacados. (Shutterstock)

Crecimiento

En el 2020, cuando la pandemia del covid-19 colapsó el mundo, el trabajo de Jenny se duplicó. Personas que temían ser despedidas o aquellas que habían sido cesadas la contactaron para que les confeccionara o actualizara su hoja de vida.

“Cuando vi en el 2020 que mi negocio empezó a crecer, empecé a disfrutar el hecho de ser emprendedora. Muchas veces me he acostado a medianoche y los fines de semana me he despertado temprano para entregar el trabajo. Lo positivo es que puedo hacer mis cosas en mi tiempo”, comentó.

Antes de emprender, Jenny quería encontrar un trabajo que fuera en Ciudad Quesada, donde vive. Hoy labora desde su casa.

La emprendedora, además, retomó su trabajo como profesora universitaria de Administración de Empresas y Recursos Humanos

Sus redes sociales (Instagram y Facebook) crecieron porque compartía tips y recomendaciones, así como ofertas de empleo que fueran reales.

Este 2023, si bien mantiene sus plataformas al día, ya no le da tanto tiempo estar publicando porque pasa con la agenda llena. Los clientes le llegan por recomendación. Sus próximas tres semanas, por ejemplo, están llenas de trabajo.

En su negocio, ella se encarga de todo y le ha hecho el CV a colegas de Recursos Humanos, y a profesionales con grado de doctorado, másters y personas que se dedican a diferentes oficios.

Con su trabajo y asesoría ha ayudado, según deja ver en sus redes sociales, a personas con el fin de una mejor experiencia en la búsqueda de empleo.

La fotografía, así como datos demasiado personales como su número de hijos y estado civil, no deben incluirse en su currículo. (Shutterstock)

El currículum ideal

Téngalo actualizado. Jenny González compara el currículo con un seguro de viaje: no necesariamente se va a necesitar, pero podría requerirse en cualquier momento. Es necesario que esté actualizado. Ya sea porque quiere optar por algún grado académico, proceso educativo, o le ofrecen una atractiva oferta de empleo.

“Aunque una persona tenga 5, 10 o 15 años en una empresa, es importante actualizar el currículum, porque en este tiempo pueden haber pasado muchas cosas. Incluso tenerlo al día funciona para el desarrollo profesional en la misma empresa”, agregó.

Por supuesto, es esencial tener un buen currículum vitae si usted está buscando empleo.

¿Qué debe tener un currículum vitae?

Los datos correctos. La profesional comentó que la experiencia laboral es clave. Si la persona tiene logros que pueden cuantificar, deben plasmarse.

“Los porcentajes demuestran el impacto de su trabajo. Si hablamos de aumento de ventas, es importante que se ponga el porcentaje logrado. Es importante incluir palabras claves. Si busca trabajo en gestión de proyectos, entonces resalte las funciones realizadas en esa área. Todo eso llama la atención”, afirmó.

Información estratégica. González asegura que en la hoja de vida es necesario agregar solo la información relacionada con el puesto que se busca y destacar la experiencia y los estudios afines.

“Si busca un puesto en servicio al cliente y tiene curso de costura, esto solo tiene relación si va a trabajar como costurera”, detalló.

Menos es más. Si usted posee bachillerato de secundaria, no hace falta que mencioné sus estudios escolares. En caso de grados universitarios, se sobreentiende que ya pasó por el colegio.

Otra recomendación es que no se incluyan cursos o capacitaciones que se realizaron hace más de siete años, pues se pueden considerar desactualizados. Eso sí, si estudió paquetes de computación e inglés y mantiene sus conocimientos vigentes, estos sí deben tomarse en cuenta.

Destacar en el currículo sus habilidades puede hacer la diferencia. Muchas personas pueden tener sus mismos atestados, pero no esas características personales que le pueden hacer sobresalir. (Shutterstock)

El formato correcto: En tiempos recientes, el CV no debe enviarse en formato Word, pues lo hace ver desactualizado, según la especialista. La recomendación es entregarlo en PDF.

“Si no le están pidiendo sus atestados (títulos, cartas de recomendación, entre otros) no se deben agregar. Solo envíe su CV. Lo preferible es que el documento sea de una sola hoja. He visto currículum de hasta siete hojas y eso es demasiada información. Hay reclutadores que reciben hasta 100 postulaciones y, generalmente, los que se revisan son los puntos básicos del puesto”, contó.

Seis segundos de oro. La importancia de que el CV tenga la información correcta radica en que los reclutadores invierten alrededor de seis segundos revisando el currículum durante la primera fase de selección. Por eso, sea conciso.

“El CV es un resumen de la vida laboral donde se debe incluir lo más actualizado, reciente o afín al puesto. Tampoco hay que incluir en el mismo archivo del CV los atestados, pues se hace más pesado. Si se los solicitan, envíelos en archivos separados. Se vuelve abrumador ver una hoja de vida que tiene 14 hojas en las que vienen todos los títulos”, explicó.

¿Cómo llamar la atención? El correo eléctronico en el que se adjunta el currículo es muy importante. La recomendación es nunca enviar un mensaje masivo (con la postulación a diferentes direcciones de empresas) ni tampoco hacer llegar un reenvío.

“Siempre hay que hacer un correo nuevo y en el cuerpo del mensaje escribir con formalidad. Si se tiene el nombre de la persona debe dirigirse a ella. Después tiene que presentarse, ofrecer la información básica y recordar la vacante para la que aplica, de igual manera en el asunto. En el correo también hay que resaltar que se tiene lo que se busca: ya sean años de experiencia o inglés. Hay que destacar los puntos que piden y con los que se cumple”, detalló González.

Evite este error. Algunas personas en busca de empleo envían una solicitud “para cualquier vacante”. Esta técnica rara vez va a funcionar, pues, según González, los reclutadores no tienen tiempo para revisar con qué puesto calza el candidato.

“Hay que ser directos y decir para qué posición se quiere aplicar. Decir que para cualquier puesto es un error”, añadió.

Venda sus fortalezas. Es esencial que en el currículum destaque sus conocimientos más fuertes. Un ejemplo que cita Jenny González es que si alguien tiene experiencia en el Sistema de Compras Públicas lo incluya, pues es un conocimiento muy valorado. Hágalo siempre y cuando aporte valor al puesto al que aspira.

La mejor manera de decirlo. La experta en Recursos Humanos señala que debe destacar las características positivas con las que se cuenta. La mejor forma de incluirlas es puntualmente y en un apartado de habilidades y conocimientos.

Ella detalló la razón: “Es importante decir las habilidades de poder que empoderan a las personas. Eso hace una diferencia. Eso sí: no hay que decir ‘me considero organizada y proactiva’. Es mejor citar esas habilidades como proactividad, organización, entre otras. Es importante diferenciarse”.

Para encontrar trabajo. Como último consejo, sobre todo para quienes están buscando empleo, la emprendedora dijo que buscar una oportunidad laboral requiere de verdadero compromiso. Lo ideal es que la persona dedique al menos dos horas diarias a la búsqueda y cree una bitácora en la que se anote cuándo y dónde aplicó.

Para más tips puede visitar las redes sociales de CV a tu Medida.

Buscar empleo es un trabajo. Por eso se recomienda que le invierta al menos dos horas al día. (Shutterstock)

Lo que sí o sí debe incluir su CV