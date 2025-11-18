Temu abre centro de distribución de paquetes en antiguas bodegas de San Pablo de Heredia

La plataforma de compras Temu habilitó un nuevo centro de distribución de paquetes en unas antiguas bodegas ubicadas en San Pablo de Heredia.

Se trata de las instalaciones de la antigua Mabe, ubicadas 1,9 kilómetros al este de la Universidad Nacional (UNA).

El alcalde de San Pablo de Heredia, Bernardo Porras, confirmó que se están tramitando los permisos para operar en ese sitio. Las gestiones se iniciaron hace aproximadamente dos semanas, según dijo.

Sin embargo, Temu ya notificó a sus usuarios sobre la habilitación del nuevo centro, en momentos en que empieza la temporada alta en la entrega de paquetes.

Por ejemplo, quienes antes acudían a un centro autorizado ubicado en una vivienda en San Pablo encontraron este lunes un aviso de “nos trasladamos”. A su vez, recibieron una notificación electrónica de la plataforma, la cual indica que los paquetes deben retirarse en las antiguas bodegas de Mabe, frente al Centro Zona 5.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m., y los sábados de 9 a. m. a 2 p. m.

Temu recordó que, si otra persona retira el paquete, debe presentar una carta de autorización firmada por el titular y una copia del documento de identidad. Además, indicó que los pedidos estarán disponibles únicamente durante siete días naturales.