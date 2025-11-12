Comparamos 15 productos en Amazon Bazaar, Shein y Temu: ¿dónde es más barato?

Amazon dio un paso en el segmento de compras de bajo costo con el reciente lanzamiento de su nueva aplicación Amazon Bazaar en 14 países, incluidos Costa Rica, Perú, Ecuador, Argentina y República Dominicana.

La plataforma ofrece “cientos de miles” de artículos de precio accesible: la mayoría cuesta menos de $10 y algunos se ofrecen desde apenas $2. Con esta apuesta, la empresa entró a competir con aplicaciones consolidadas en este segmento, como Shein y Temu, que han ganado usuarios en el país por su gran variedad de productos y precios bajos.

Para identificar cómo varían los precios entre aplicaciones, La Nación comparó, el pasado 11 de noviembre, 15 artículos similares en la aplicación de Amazon Bazaar y los sitios web de Shein y Temu. Para lograr una evaluación justa, se escogieron productos lo más parecidos posible en apariencia y descripción, según lo que mostraba cada plataforma.

Entre los artículos comparados estuvieron infusor de té, botella de spray, botella de agua plegable, cortauñas para mascota, almohada de viaje, juego de destornilladores, entre otros.

El ejercicio reveló que Shein es la plataforma que, en la mayoría de los casos analizados, tiene los precios más bajos. También evidenció variaciones de precio en todos los artículos consultados, algunas moderadas y otras más marcadas, según cada plataforma, descuento aplicado (cuando aplicaba) y el tipo de producto.

Por ejemplo, la menor variación (¢598,59) se registró en un infusor de té de acero inoxidable con bola de malla y asa, mientras que la mayor correspondió a un soporte para teléfono o tableta, con base en espiral, con una diferencia de hasta ¢3.924,58 entre las aplicaciones.

A continuación, más detalles:

Tiempos de espera y costo del envío

En cuanto a los tiempos de entrega, Amazon señala que los pedidos de su nueva aplicación suelen completarse en un plazo máximo de dos semanas. En Shein, las entregas también podrían tardar hasta 15 días, mientras que en Temu se realizan entre 11 y 28 días hábiles después de la compra.

El costo del envío depende de la plataforma y del monto total de la compra. Por ejemplo, Amazon Bazaar ofrece envío gratis para los pedidos de al menos ¢10.000, mientras que Temu lo hace para todos los pedidos, según una oferta disponible por tiempo limitado.

En el caso de Shein, el costo del envío varía según el producto: algunos artículos incluyen envío gratis y otros no. Si un pedido combina productos con y sin este beneficio, el cliente deberá pagar únicamente el costo correspondiente a los que no cuentan con la exoneración.