Amazon Bazaar en Costa Rica: Estos son 10 artículos de la categoría de electrónica que cuestan menos de ¢5.000

Amazon Bazaar, la aplicación que Amazon lanzó recientemente en Costa Rica, ofrece una variedad de productos a bajo costo —la mayoría con precios inferiores a ¢5.000 ($10)— en categorías como electrónica, moda, calzado, accesorios y hogar.

Con el fin de identificar qué artículos se ofrecen en el segmento de electrónica por menos de $10, La Nación realizó una revisión este 10 de noviembre en la nueva aplicación de Amazon. Entre los productos disponibles en esta categoría se encuentran los siguientes:

Disco duro externo portátil de 320 GB por ¢4.333,21 .

. Soporte elevador para computadora portátil por ¢4.112,28 .

. Soporte para celular para colocar en la rejilla del aire acondicionado del carro por ¢3.660,38 .

. Radio portátil AM/FM con recepción de largo alcance (funciona con pilas AA) por ¢3.509,75 .

. Reflector de fotografía de 12 pulgadas “2 en 1″ por ¢2.455,32 .

. Cable de carga magnético inalámbrico de 15 W para ¡Phone (del 12 al 17) por ¢2.374,98 .

. Hub USB 3.0 de cuatro puertos por ¢1.782,49 .

. Ventilador portátil con mini USB-C para celular por ¢1.641,9 .

. Lámpara de lectura USB flexible para computadora portátil por ¢1.506,33 .

. Cable de carga USB múltiple 3 en 1 por ¢1.054,43.

De acuerdo con Amazon, los nuevos usuarios recibirán un 50% de descuento en su primer pedido, y todos los clientes podrán acceder a ahorros adicionales al agregar productos al carrito.

Las entregas de los pedidos, según la compañía, suelen completarse en un plazo máximo de dos semanas.

“Los clientes pueden usar sus credenciales de Amazon y disfrutar de los estándares de confianza de la compañía en cuanto a valor, selección y comodidad. Los pedidos que alcancen el importe mínimo de compra local tienen envío gratuito (¢10.000 en el caso de Costa Rica); para pedidos más pequeños, se aplica una tarifa de envío estándar”, indicó Amazon en un comunicado de prensa emitido el pasado 7 de noviembre.

Amazon Bazaar está disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android. Con esta nueva aplicación, Amazon entra a competir directamente con Shein y Temu, por ejemplo.