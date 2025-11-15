TEC: esto explica rectora tras amenaza de ataque armado

La rectora del TEC, María Estrada, informó de que se suspendieron todas las actividades, tras la amenaza de ataque armado.

La rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada, confirmó que la institución presentó ante el Poder Judicial la denuncia por la amenaza de ataque armado recibida este viernes a través de un correo electrónico.

“Activamos el protocolo respectivo y la Comisión de Emergencia Institucional evaluó la situación en coordinación con el Poder Judicial y la Fuerza Pública, por lo que procedimos con la evacuación de todos los campus y centros”, indicó Estrada.

La jerarca explicó que, tras interponer la denuncia, el TEC colabora con las autoridades en el avance de las investigaciones.

Asimismo, informó que todas las actividades presenciales se habían suspendido “durante el día de hoy y hasta nuevo aviso”. La institución continuaría de manera remota.

Estudiantes evacuan ante amenaza de tiroteo en el TEC

Esta semana, en el TEC se celebraba el Festec, promovido por la Federación de Estudiantes (Feitec). Hoy viernes, se iban a realizar conciertos y otras actividades.

Estrada agregó que trabajan con especialistas para garantizar un eventual regreso seguro. Precisó que se evacuaron los campus de Cartago, San Carlos, San José, así como los centros académicos en Alajuela y Limón.

“Mantengamos la calma y atendamos las recomendaciones que sean difundidas por nuestros canales oficiales”, pidió la rectora.

Hace casi un mes, el 16 de octubre, también la Universidad de Costa Rica debió evacuar sus recientos por la amenaza de un ataque armado.