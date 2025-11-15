El País

TEC: esto explica rectora tras amenaza de ataque armado

Instituto Tecnológico de Costa Rica evacuó todas sus sedes este viernes 14 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La rectora del TEC, María Estrada, informó que se suspenden las actividades, tras la amenaza de ataque armado.
La rectora del TEC, María Estrada, informó de que se suspendieron todas las actividades, tras la amenaza de ataque armado. (TEC/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TECataque armadoevacuación
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.