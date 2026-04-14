El País

Taras-La Lima: Lanamme vuelve a señalar problemas de calidad en materiales, obras deficientes y riesgos viales

Informe advierte que fallas podrían afectar la durabilidad y funcionalidad del proyecto

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Por Patricia Recio
Taras.
La Auditoría del Lanamme detectó deficiencias en control de tránsito, así como problemas asociados con malas prácticas constructivas. (Lanamme/Lanamme)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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