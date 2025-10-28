Taras-La Lima: alcalde de Cartago urge reunión al ministro del MOPT por posibles atrasos en proyecto

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, solicitó una reunión urgente al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraín Zeledón, ante la posibilidad que el proyecto de ampliación Taras–La Lima tenga nuevos atrasos, pese a que se esperaba que parte de las obras concluyeran a finales de octubre.

“Estamos realmente preocupados por dos temas de trascendental importancia. Uno es la definición de las fechas de conclusión del proyecto, ya que se nos había indicado que el 31 de octubre se terminarían obras importantes, como la intersección en Taras. Sin embargo, el gerente de la unidad ejecutora nos advirtió de un posible retraso”, señaló el alcalde.

El jerarca municipal insistió en la necesidad de contar con un cronograma “claro, concreto y con fechas precisas”, tras cinco años de afectaciones a los cartagineses. “La afectación económica ha sido enorme. Si contabilizáramos las horas hombre perdidas por las presas durante este calvario, serían miles de millones de colones. No queremos que esto continúe”, añadió.

Además de los plazos, el alcalde manifestó su preocupación por observaciones recientes advertidas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR) sobre las implicaciones de la canalización de la quebrada Chumico, desviada hacia el río Taras.

“Se han señalado por parte de la Lanamme problemas de aumento de los caudales en el río Taras por desviación de aguas, que técnicamente uno tendería a creer que se deberían canalizar en el lado oeste de la autopista y que más bien fueron desviados al sector este y tirados al río Taras, lo cual ya complica la situación de un río que tiene problemas y antecedentes en inundaciones y desbordamientos hacia la población”, finalizó.

Este medio remitió consultas al MOPT.