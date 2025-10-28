El País

Taras-La Lima: alcalde de Cartago urge reunión al ministro del MOPT por posibles atrasos en proyecto

Redondo pide al MOPT un ‘cronograma claro, concreto y con fechas precisas’

Por Sebastián Sánchez
Alcalde de Cartago pide reunión urgente al ministro del MOPT ante posible nuevos atrasos en Taras-La Lima. (JONATHAN JIMENEZ/JJiménez)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

