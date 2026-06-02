Subsidios del IMAS: estas son las fechas de pago que faltan en 2026

El IMAS realizará los pagos de junio entre el 22 y el 26. Los recursos se asignan según los registros del Sinirube y criterios institucionales.

Las personas beneficiarias de los programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) todavía tienen pendientes varios depósitos durante el segundo semestre de 2026. La institución mantiene un calendario de pagos que se extenderá hasta diciembre.

Los recursos forman parte de las ayudas económicas que el IMAS entrega a hogares en condición de vulnerabilidad. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer con anticipación cuándo recibirán los depósitos y planificar mejor sus gastos.

El próximo pago se realizará entre el 22 y el 26 de junio. Posteriormente, los depósitos de julio están programados del 23 al 27.

El año concluirá con un adelanto en diciembre, ya que los depósitos se realizarán del 15 al 17, antes de las festividades de fin de año.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los subsidios del IMAS están dirigidos a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según la información registrada en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación también responde a los criterios de priorización institucional vigentes.

La atención de los hogares se desarrolla mediante el modelo IMAS Impulsa, que clasifica a las familias tras una valoración profesional. Este proceso permite identificar las necesidades de cada caso y definir la ruta de acompañamiento correspondiente.

Las personas que reciben la ayuda pueden revisar periódicamente Mi Expediente para confirmar la fecha exacta del depósito y mantenerse atentas a cualquier actualización oficial.