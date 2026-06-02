El País

Subsidios del IMAS: estas son las fechas de pago que faltan en 2026

Los depósitos se mantendrán durante los próximos meses para hogares en condición de vulnerabilidad. Revise el calendario y las condiciones para recibirlos

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Por Silvia Ureña Corrales
En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario.
El IMAS realizará los pagos de junio entre el 22 y el 26. Los recursos se asignan según los registros del Sinirube y criterios institucionales. (Canva /Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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