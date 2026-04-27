IMAS define pagos de subsidios en 2026: estas son las fechas restantes

Revise el calendario restante del IMAS en 2026 y conozca quiénes reciben los depósitos y cómo se asignan.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) mantiene el calendario de depósitos para lo que resta del 2026, con fechas definidas durante todo el año para las personas beneficiarias de sus programas sociales.

La programación establece rangos mensuales de pago, lo que permite a los hogares prever con mayor claridad la llegada de los recursos y organizar sus gastos básicos. En mayo los pagos se efectuarán del 25 al 29.

Los pagos del año concluirán con un adelanto en diciembre, ya que los depósitos se realizarán del 15 al 17 para facilitar los gastos de fin de año.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los recursos del IMAS se dirigen a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación responde a criterios de priorización institucional que definen la atención de los hogares más vulnerables.

El proceso se ejecuta mediante el modelo IMAS Impulsa, que clasifica a las familias tras una valoración profesional. Esta evaluación permite establecer la ruta de acompañamiento para cada caso, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

La institución utiliza este esquema para ordenar la entrega de ayudas económicas y garantizar mayor previsibilidad a las personas beneficiarias durante el año.