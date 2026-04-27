El País

IMAS define pagos de subsidios en 2026: estas son las fechas restantes

Conozca cuándo se realizarán los próximos depósitos del IMAS en 2026, cómo se distribuyen durante el año y qué debe tomar en cuenta

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Por Silvia Ureña Corrales
El calendario IMAS 2026 ya está disponible. Revise cuándo se realizarán los pagos durante el año y cómo prepararse con anticipación.
Revise el calendario restante del IMAS en 2026 y conozca quiénes reciben los depósitos y cómo se asignan. (Canva /Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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