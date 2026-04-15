IMAS confirma depósito de subsidios de abril 2026: revise cuándo recibirá el pago

IMAS activó la consulta del subsidio de abril 2026. Usuarios pueden revisar en línea si recibirán el pago.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirmó que el depósito correspondiente a abril de 2026 se realizará del 27 al 30 según el calendario oficial definido por la institución. Las personas usuarias ya pueden consultar en la plataforma Mi Expediente si están incluidas en este pago.

La entidad indicó que la información se encuentra disponible en el sistema digital, donde cada hogar puede verificar el estado de su transferencia. Además, recordó que la normativa permite ejecutar los depósitos hasta el último día del mes en caso de presentarse alguna eventualidad.

Calendario IMAS (IMAS/IMAS)

Los recursos están dirigidos a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). La asignación depende también de los criterios de priorización establecidos por la institución.

El proceso se desarrolla mediante el modelo IMAS Impulsa, el cual incluye una valoración profesional para cada hogar beneficiario. A partir de este análisis, las familias se ubican en una ruta de acompañamiento según su situación.

La ruta condicionada exige que las personas beneficiarias estudien, trabajen o desarrollen un emprendimiento como parte de su proceso de superación. El cumplimiento de estos compromisos se vincula con la continuidad del apoyo económico.

En contraste, la ruta no condicionada se aplica a personas en situación de dependencia, quienes no deben cumplir metas productivas debido a su condición.

En ambos casos, el IMAS diseña junto con cada hogar un Plan de Ascenso, que establece metas y acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida y avanzar hacia la superación de la pobreza.

La institución recomendó a las personas usuarias ingresar a Mi Expediente para confirmar si recibirán el depósito de abril y mantenerse informadas sobre cualquier actualización del proceso.