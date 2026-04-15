El País

IMAS confirma depósito de subsidios de abril 2026: revise cuándo recibirá el pago

Consulte si usted forma parte del pago de abril 2026, verifique su estado en Mi Expediente y conozca cómo se asignan los subsidios según la situación de cada hogar beneficiario

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Por Silvia Ureña Corrales
Miles de afiliados fallecidos tienen fondos sin reclamar. OPC-CCSS detalla cómo herederos pueden acceder a estos recursos.
IMAS activó la consulta del subsidio de abril 2026. Usuarios pueden revisar en línea si recibirán el pago. (Archivo / Canva stock /Archivo / JANUSZ PIENKOWSKI's Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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