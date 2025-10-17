El País

Subsidios del IMAS: esta es la fecha de pago correspondiente a octubre 2025

IMAS ya definió las fechas de pago de octubre. Revise cómo consultar su expediente

Por Silvia Ureña Corrales
La CCSS confirmó el depósito de pensión de setiembre para el martes 30. Afiliados deben revisar su cuenta bancaria antes del giro.
IMAS anunció las fechas de pago de octubre y pide consultar en Mi Expediente para confirmar si usted recibirá el subsidio. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

