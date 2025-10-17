Subsidios del IMAS: esta es la fecha de pago correspondiente a octubre 2025

IMAS anunció las fechas de pago de octubre y pide consultar en Mi Expediente para confirmar si usted recibirá el subsidio.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) informó que los pagos de subsidios correspondientes al mes de octubre 2025 se efectuarán entre el 27 y el 30.

La institución señaló que el calendario oficial ya está actualizado y disponible en la plataforma Mi Expediente, donde las personas usuarias pueden verificar si recibirán la transferencia.

Para acceder a los subsidios del IMAS, las personas deben estar en condición de pobreza o pobreza extrema, según los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

También deben cumplir con los criterios de priorización institucionales definidos por la entidad.

Con el modelo de atención IMAS Impulsa, la mayoría de los hogares deben cumplir ciertas condiciones para mantenerse dentro del programa. Una persona profesional analiza cada caso mediante una valoración social, y con base en este análisis se asigna una de dos rutas de atención.

Las rutas de subsidio del IMAS

Ruta condicionada: se debe cumplir con compromisos o condicionalidades para recibir subsidios. Ruta no condicionada: la tendrá una parte pequeña de la población que no tiene que cumplir con condicionalidades para que le den subsidios, como lo son personas en dependencia.

En ambos casos, se construye un Plan de Ascenso en conjunto con el hogar beneficiario. Este plan establece las metas que permiten mejorar las condiciones de vida de la familia mediante el uso del subsidio como herramienta de desarrollo.

Calendario de pagos pendientes del IMAS para 2025

Octubre: del 27 al 30

Noviembre: del 24 al 28

Diciembre: del 15 al 18

El IMAS recordó que las fechas pueden variar por razones administrativas. Por eso, recomendó ingresar con regularidad a Mi Expediente para confirmar el estado del depósito.