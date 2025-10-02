Estas son las fechas de pagos de subsidios del IMAS que faltan en este 2025

Los pagos del IMAS continúan hasta diciembre. Verifique aquí el calendario y si usted califica para recibir el subsidio. Fotos Melissa Fernández Silva

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) publicó las fechas restantes de pago de subsidios correspondientes al año 2025. La institución indicó que las personas beneficiarias pueden consultar su situación actualizada en la plataforma Mi Expediente.

Los subsidios están dirigidos a personas que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema, según los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Además, deben cumplir con los criterios de priorización institucionales y, en la mayoría de los casos, con compromisos definidos en el modelo IMAS Impulsa.

Fechas restantes de pagos del IMAS en 2025

Octubre: del 27 al 30

del 27 al 30 Noviembre: del 24 al 28

del 24 al 28 Diciembre: del 15 al 18

La institución recordó que las fechas podrían ajustarse por motivos administrativos. Por ello, recomienda ingresar periódicamente a Mi Expediente, donde cada persona puede verificar si recibirá el subsidio, en qué fecha y por cuál programa específico.

El modelo de atención IMAS Impulsa incluye dos rutas:

Ruta condicionada: la mayoría de los hogares deben cumplir con compromisos.

la mayoría de los hogares deben cumplir con compromisos. Ruta no condicionada: se asigna a personas en condición de dependencia, quienes no deben cumplir condicionalidades.

Cada caso se analiza mediante una valoración profesional, y con base en ese proceso se establece un Plan de Ascenso, que guía el uso del subsidio como herramienta para mejorar la condición de vida del hogar.