Estas son las fechas de pagos de subsidios del IMAS que faltan en este 2025

Consulte el calendario de pagos restantes del IMAS en 2025 y revise su expediente para saber si recibirá el subsidio

Por Silvia Ureña Corrales
Los pagos del IMAS continúan hasta diciembre. Verifique aquí el calendario y si usted califica para recibir el subsidio. Fotos Melissa Fernández Silva







Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

