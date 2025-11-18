El País

Subsidios del IMAS: esta es la fecha de pago correspondiente a noviembre 2025

¿Le corresponde el subsidio del IMAS en noviembre? Revise aquí las fechas de pago y cómo saber si el depósito llegará a su cuenta

Por Silvia Ureña Corrales
El subsidio del IMAS correspondiente a noviembre se pagará del 24 al 28. Revise su estado en la plataforma oficial.
El subsidio del IMAS correspondiente a noviembre se pagará del 24 al 28. Revise su estado en la plataforma oficial. (Canva /Canva)







