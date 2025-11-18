Subsidios del IMAS: esta es la fecha de pago correspondiente a noviembre 2025

El subsidio del IMAS correspondiente a noviembre se pagará del 24 al 28. Revise su estado en la plataforma oficial.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) comunicó que los subsidios correspondientes al mes de noviembre 2025 se pagarán entre el 24 y el 28.

Las personas beneficiarias ya pueden verificar esta información en la plataforma Mi Expediente, donde se encuentra el calendario actualizado y el estado de cada solicitud.

El IMAS entrega estos subsidios únicamente a quienes se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema, según el registro en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Además, deben cumplir con los criterios de priorización institucionales.

Desde el modelo de atención IMAS Impulsa, la mayoría de los hogares deben asumir compromisos específicos para recibir el subsidio. Esto se define en una valoración profesional, que permite colocar a cada familia en una de dos rutas de atención:

Rutas para recibir el subsidio del IMAS

Ruta condicionada: exige estudiar, trabajar o iniciar un emprendimiento. Ruta no condicionada: está reservada para personas con condición de dependencia.

Ambas rutas requieren la elaboración de un Plan de Ascenso, documento que guía el proceso de superación de la pobreza mediante metas y compromisos.

Calendario de pagos pendientes del IMAS 2025

Noviembre: del 24 al 28

Diciembre: del 15 al 18

El IMAS recordó que las fechas están sujetas a ajustes administrativos, por lo que se recomienda consultar Mi Expediente con regularidad para confirmar el estado del beneficio.