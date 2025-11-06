El País

Subsidios del IMAS: estas son las fechas de pago que quedan en el 2025

Revise aquí las fechas restantes del IMAS en 2025 y cómo consultar si usted recibirá los subsidios en noviembre

Por Silvia Ureña Corrales
El IMAS realizará tres pagos más en 2025. Consulte las fechas oficiales y su expediente en línea.
El IMAS realizará tres pagos más en 2025. Consulte las fechas oficiales y su expediente en línea. (Canva /Canva)







