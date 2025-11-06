Subsidios del IMAS: estas son las fechas de pago que quedan en el 2025

El IMAS realizará tres pagos más en 2025. Consulte las fechas oficiales y su expediente en línea.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) mantiene habilitado su calendario oficial de pagos para el año 2025. Aún quedan dos depósitos programados en lo que resta del año, y las personas interesadas pueden verificar si recibirán el subsidio en la plataforma Mi Expediente.

Los subsidios económicos están dirigidos a personas que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con la información registrada en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube). Además, es necesario cumplir con los criterios de priorización institucional del IMAS.

Con el modelo de atención IMAS Impulsa, los hogares son clasificados en una de dos rutas: condicionada o no condicionada.

La mayoría de los casos exige que las personas beneficiarias asuman compromisos concretos, como estudiar, trabajar o desarrollar un emprendimiento. Esta estrategia se formaliza en un Plan de Ascenso, construido junto con una persona profesional de la institución.

Fechas restantes de pago del IMAS en 2025

Noviembre: del 24 al 28

del 24 al 28 Diciembre: del 15 al 18

La plataforma Mi Expediente permite consultar si usted recibirá el subsidio en cada uno de los depósitos restantes. El IMAS recordó que las fechas podrían modificarse por razones administrativas, por lo que se recomienda verificar la información con regularidad.