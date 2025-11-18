Solo una universidad de Costa Rica figura en prestigioso ranking mundial de sostenibilidad para el 2026

La UCR fue la única universidad costarricense incluida en el QS Sustainability Rankings 2026, con 62,9 puntos globales.

La Universidad de Costa Rica (UCR) figuró en el puesto 663 del QS World University Rankings: Sustainability 2026, el único centro de educación superior del país incluido en esta medición global.

El ranking evaluó el desempeño de instituciones en impacto ambiental, impacto social y gobernanza, tres grandes categorías que agrupan indicadores sobre investigación asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, participación estudiantil, igualdad de género, redes de sostenibilidad, eficiencia en emisiones y políticas institucionales.

La institución mejor posicionada en el ranking fue Lund University, en Suecia, con un puntaje global de 100, el máximo posible en la escala utilizada por QS. Esta medición asigna 100 puntos a la universidad con mejor desempeño y califica al resto de forma relativa.

La UCR obtuvo un puntaje global de 62,9, según los datos. En el apartado de impacto social, registró un puntaje de 67,5, mientras en gobernanza alcanzó 91,2, su indicador más alto dentro del ranking.

En el eje de impacto ambiental, que analiza desde programas académicos relacionados con sostenibilidad hasta investigación climática y compromisos hacia la descarbonización, la institución sumó 51,1 puntos.

Este componente incluye la valoración del impacto de la investigación en los ODS ambientales, así como la existencia de políticas sobre compras sostenibles o generación de energías limpias.

El QS Sustainability Ranking examina métricas como empleabilidad, igualdad, salud y bienestar, intercambio de conocimiento, alumni con impacto, políticas de transparencia y participación estudiantil.

Para aparecer en la lista, QS exige que las universidades cuenten con resultados de investigación asociados a los ODS y que cumplan umbrales mínimos en métricas ambientales y sociales.

