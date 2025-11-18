El País

Solo una universidad de Costa Rica figura en prestigioso ranking mundial de sostenibilidad para el 2026

La Universidad de Costa Rica ocupó el puesto 663 entre miles de instituciones evaluadas en sostenibilidad

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La UCR fue la única universidad costarricense incluida en el QS Sustainability Rankings 2026, con 62,9 puntos globales.
La UCR fue la única universidad costarricense incluida en el QS Sustainability Rankings 2026, con 62,9 puntos globales. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUniversidad de Costa RicaUniversidadesmejores universidadesRanking
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.