El País

SIP advierte que proyecto de ley amenaza la viabilidad de la radio y la televisión en Costa Rica

El proyecto de ley para actualizar la tarifa por el uso del espectro radioeléctrico se someterá a segundo debate este jueves en la Asamblea

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Por Marcela Rojas Hidalgo

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Torres o antenas de transmisión de radio y televisión
La iniciativa de ley para actualizar la tasa por el uso del espectro radioeléctrico fue aprobada en primer debate el 27 de julio con 52 votos a favor. (Rafael Pacheco Granados) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

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