Sindicatos a Colypro: ‘Los educadores con nombramiento legítimo en el MEP no son delincuentes’

Los sindicatos educativos se unieron en un comunicado para fustigar el anuncio de Colypro en el que afirmó que denunciaría penalmente a 1.250 docentes.

Los sindicatos de educación rechazaron, las que catalogan como “afirmaciones temerarias”, del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), institución que advirtió que denunciarían penalmente a 1.250 docentes que ejercen sin estar colegiados.

En un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), alzaron la voz en defensa de los docentes costarricenses.

“Los educadores con nombramiento legítimo en el Ministerio de Educación Pública (MEP) no son delincuentes, dado que son profesionales nombrados de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, bajo el principio de legalidad y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Manual Descriptivo de Puesto Docentes”, indicaron en su manifestación.

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