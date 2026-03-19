El País

Sindicatos a Colypro: ‘Los educadores con nombramiento legítimo en el MEP no son delincuentes’

Manifestación llega luego de que colegio advirtiera que presentaría 1.250 denuncias penales contra docentes que ejercen sin estar colegiados

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Por Fernanda Matarrita Chaves
18/04/2024 San Juan de Chicuá. Fotografías conceptuales de maestros y estudiantes escolares en la Escuela Emilio Robert Brouca. Foto: Rafael Pacheco Granados
Los sindicatos educativos se unieron en un comunicado para fustigar el anuncio de Colypro en el que afirmó que denunciaría penalmente a 1.250 docentes. (Rafael Pacheco Granados)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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