Alerta docentes del MEP: Colypro denunciará a quienes ejercen sin colegiatura; esto dice la ley y las consecuencias

Ejercer la docencia sin colegiatura puede tener consecuencias penales. Colypro detalla qué dice la ley y a quiénes aplican las denuncias. (Imagen con fines ilustrativos)

Al menos 5.200 funcionarios -docentes y administrativos- del Ministerio de Educación Pública (MEP) ejercieron su profesión sin estar inscritos en el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) durante el 2025.

Debido a esto, Colypro anunció que presentará 1.250 denuncias penales contra quienes siguen ejerciendo sin estar colegiados en la Gran Área Metropolitana, pese a contar con su título universitario.

Los denunciados se exponen a una pena de prisión de tres meses a dos años, según el artículo 313 del Código Penal.

Ante este panorama, surgen las interrogantes: ¿es obligatorio estar colegiado? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo?

La Nación conversó con Ademar Azofeifa, fiscal nacional de Colypro, quien explicó los principales aspectos de la colegiatura, costos y la relación con el MEP.

Función del Colypro

El Colypro es la entidad encargada de regular la docencia en Costa Rica. Su labor consiste en supervisar la competencia de los educadores y asegurar que quienes están frente a las aulas sean profesionales debidamente titulados.

Según Azofeifa, sus funciones principales son:

Regular el ejercicio legal , ético y competente de la profesión.

, ético y competente de la profesión. Investigar denuncias a través del Tribunal de Honor.

a través del Tribunal de Honor. Emitir criterios curriculares sobre la educación nacional.

sobre la educación nacional. Capacitar y representar a sus agremiados en el ámbito académico.

¿Es obligatorio que un docente esté colegiado?

Sí, estar colegiado es obligatorio para ejercer cualquier cargo docente en Costa Rica.

Según el fiscal, la Ley 4770 -Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes- establece esta obligatoriedad para todos los niveles, incluyendo preescolar y primaria, de acuerdo con el criterio de la Sala Primera emitido en 2020.

El objetivo es proteger la calidad educativa, asegurando que todos los docentes tengan título universitario y cumplan con los estándares profesionales establecidos por la ley.

La colegiatura cuesta en este momento ¢7.500 por mes e incluye una serie de beneficios: desde capacitaciones gratuitas, eventos, centros de recreo, hasta asesoría legal y apoyo económico en caso de muerte de un familiar directo.

Entonces, ¿por qué hay personas no colegiadas ejerciendo?

Según Azofeifa, la fiscalía de Colypro comenzó a asumir en 2024 la revisión de notificaciones, detectando más de 18.000 nombramientos de personas no colegiadas, incluidos alrededor de 900 aspirantes.

También se identificaron personas sin la categoría requerida para sus puestos y otras que, aunque tenían título, no estaban colegiadas.

“Alrededor de 5.200 personas se notificaron el año pasado. Antes, el Colypro notificaba 1.000″, precisó Azofeifa.

El fiscal explicó que muchos de los problemas surgen por la falta de concursos y vacíos en el sistema de nombramientos del MEP, el cual calificó de obsoleto y que, según el artículo 97 del Estatuto de Servicios Civiles, en caso de que no existan oferentes, permite nombrar a cualquier persona.

“Nosotros denunciamos, por ejemplo, casos de aspirantes que tenían prórrogas de 5 años. Ya empezaron a salir un montón de puestos de gente que en la prórroga se lo cesaron hasta el final de año para sacar el puesto a concursos. Pero, o sea, antes había gente que tenía prórrogas de aspirantes por 5 años”, indicó.

Así, los aspirantes podían ejercer con nombramientos provisionales sin cumplir los requisitos, lo cual abrió el espacio para permitir irregularidades por décadas, indicó Azofeifa.

Además, algunas oficinas regionales del Ministerio de Educación podían nombrar a personas directamente sin revisar la lista de candidatos disponibles, incluso para cargos importantes como directores regionales. Esto permitió que algunos asumieran puestos sin seguir el proceso formal.

“Esto ha mejorado, pero fue producto de muchos años de prácticas administrativas irregulares”, afirmó Azofeifa.

El proceso legal

El proceso de notificación ya no es un simple aviso. Ahora, el Colypro cruza datos con las planillas del MEP (que superan los 120.000 funcionarios) y procede legalmente con dos tipos de denuncias:

Ejercicio ilegal de la profesión: Para quienes dan clases sin estar colegiados. Enriquecimiento ilícito: Por recibir pagos por “carrera profesional” sin cumplir con la colegiatura.

De los casos detectados, 1.500 ya regularizaron su situación al colegiarse y 1.250 personas siguen ejerciendo sin estar colegiadas con nombramiento fijo, por lo que Colypro presentará denuncias penales.

Azofeifa enfatizó que esta fiscalización es vital para combatir el “apagón educativo”, asegurando que nadie sin la preparación académica y legal certificada esté a cargo de la formación de los estudiantes.

¿Por qué es importante estar colegiado?

El Colypro también recibe denuncias de irregularidades en el ejercicio de la docencia. Sin embargo, muchas veces no puede actuar porque la persona no está colegiada.

Esto, precisó el fiscal, evidencia la importancia de la colegiatura, ya que permite al colegio supervisar y garantizar que quienes enseñan en las aulas sean profesionales capacitados, contribuyendo así a mejorar la calidad de la educación en el país.