El País

Alerta docentes del MEP: Colypro denunciará a quienes ejercen sin colegiatura; esto dice la ley y las consecuencias

Tras el anuncio de 1.250 denuncias penales contra docentes, explicamos qué es el Colypro, por qué la ley exige la colegiatura y qué riesgos legales corren los funcionarios del MEP

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Por Yucsiany Salazar
Profesora limpia una pizarra en un salón de clases con mensajes sobre hábitos saludables, mientras los profesores son parte de los funcionarios que recibieron aumento salarial y pago retroactivo.
Ejercer la docencia sin colegiatura puede tener consecuencias penales. Colypro detalla qué dice la ley y a quiénes aplican las denuncias. (Imagen con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados / La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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