Siga en vivo el recorrido de la Antorcha de la Independencia 2025: lugares (y horas) por donde pasará

La Antorcha de la Independencia llegará a las Ruinas de Cartago el 14 de setiembre a las 8 p. m. luego de ser escolatada durante 378 kilómetros por 22.000 estudiantes.

Este sábado 13 de agosto a las 11 a. m. y en el marco de 204 años de la Independencia de Costa Rica, iniciará el recorrido de la a Antorcha Centroamericana de la Libertad por el país.

El símbolo patrio saldrá de Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua y el estudiante destacado Yafeth Matías Moya León, será el primero en correr con la tea.

La Antorcha recorrerá 378 kilómetros y será escoltada por 22.000 estudiantes: saldrá el sábado 13 de Peñas Blancas y su último destino será Cartago, cuando a las 8 p. m. llegue hasta las Ruinas.

Durante todo el trayecto se realizarán actos cívicos en sitios como la tumba de Marcelino García Flamenco, en La Cruz de Guanacaste; así como en los Parques Centrales de Liberia, Bagaces, Cañas, Esparza, San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, Alajuela, Heredia, San José y Tres Ríos.

Si no quiere perderse el paso de la Antorcha o más bien quiere evitar el tráfico que pueda generar el recorrido de la tea en algún sitio, le compartimos las horas y lugares de Guanacaste, Puntarenas, Alajuela, San José y Cartago por los que pasará entre el 13 y 14 de setiembre.

Sábado 13 de setiembre

11 a. m.: Inicio del recorrido, en Peñas Blancas.

12:30 p. m.: Llegada de Antorcha a tumba Marcelino García Flamenco.

5:40 p.m.: Llegada de Antorcha a Parque de Mario Cañas Ruiz, Liberia.

8:15 p.m.: Llegada de Antorcha al Parque Medardo Guido Acevedo, Bagaces.

10:45 p.m. Llegada de Antorcha al Parque Pedro Ferrandino, Cañas.

Domingo 14 de setiembre

5:30 a. m.: Llegada de Antorcha al Parque Ignacio Pérez Zamora, Esparza.

6:35 a. m.: Llegada de Antorcha a la Escuela Carlos María Jiménez, San Ramón.

8:10 a. m.: Llegada de Antorcha al Parque Alberto Manuel Brenes, San Ramón.

9:00 a. m.: Llegada de Antorcha al Parque Simón Ruiz Elizondo, en Palmares.

10:20 a. m.: Llegada de Antorcha al Parque Central Naranjo.

11:10 a. m.: Llegada de Antorcha al Parque Central de Sarchí Norte.

12:25 p. m.: Llegada de Antorcha al Parque Central de Grecia.

2:20 p. m.: Llegada de Antorcha al Parque Juan Santamaría, Alajuela.

4:20 p. m.: Llegada de Antorcha al Parque Nicolás Ulloa Soto, Heredia.

5:05 p. m.: Llegada de la Antorcha al Río Virilla, Heredia.

5:35 p. m.: Llegada de la Antorcha al Hospital Nacional de Niños, San José.

5:59 p. m.: Llegada de Antorcha al Parque Central de San José.

6:50 p.m. Llegada de Antorcha a la Escuela Josefita Jurado, Curridabat.

7:10 p. m.: Llegada de Antorcha al Parque Central de Tres Ríos.

8:00 p.m.: Llegada de Antorcha a las Ruinas Cartago.

Siga el recorrido de la Antorcha en tiempo real

Si gusta seguir el recorrido de la Antorcha en tiempo real puede hacerlo ingresando a este link: antorcha.mep.go.cr