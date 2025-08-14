El País

Siga aquí el paso de la onda tropical #23 en Costa Rica

Territorio sufrió fuertes ventiscas y lluvias desde inicio de este 14 de agosto

Por Juan Fernando Lara Salas

Este jueves 14 de agosto el territorio nacional tendrá condiciones inestables por el paso de la onda tropical n.° 23, con mayor actividad de lluvias y tormentas eléctricas en la vertiente del Pacífico.








