Siga aquí el paso de la onda tropical #23 en Costa Rica

Este jueves 14 de agosto el territorio nacional tendrá condiciones inestables por el paso de la onda tropical n.° 23, con mayor actividad de lluvias y tormentas eléctricas en la vertiente del Pacífico.

Sectores del país se han visto afectados por ventiscas y lluvias en línea con pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional de un incremento de nubosidad y aguaceros con tormenta en la vertiente del Pacífico; en Guanacaste la distribución será aislada. El Valle Central y la Zona Norte tendrán lluvias y tormentas dispersas, mientras que en las montañas del Caribe no se descartan chubascos.

Las precipitaciones podrían extenderse a primeras horas de la noche, sobre todo cerca de la costa pacífica, reforzadas por la cercanía de la zona de convergencia intertropical.

