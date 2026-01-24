¿Siente enero muy ventoso y frío? Busque abrigo, pues IMN advierte esto sobre febrero

Las ráfagas de viento se han intensificado en zonas montañosas del Valle Central y en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca. vista de San Juan de Chicuá en Cartago a inicios de noviembre de 2025. Fotografía:

Si en lo que va de enero ha tenido que cerrar ventanas, asegurar mejor puertas o ha escuchado rutinarios chiflidos cimbrar toda la casa, afine sus previsiones con el viento de cara al otro mes.

Las condiciones ventosas y frías que han marcado el inicio de 2026 en Costa Rica son parte de un patrón atmosférico más amplio que, lejos de debilitarse, más bien podría intensificarse en las próximas semanas.

Durante las tres semanas de enero, el país ha estado bajo la influencia de empujes fríos que han reforzado los vientos alisios.

En este periodo se han registrado ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en zonas montañosas del Valle Central y cercanas a los 90 kilómetros por hora en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca, además de descensos de temperatura respecto al promedio histórico.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), estas condiciones no representan el punto máximo del verano.

En su Pronóstico Estacional para el trimestre enero–marzo de 2026, el organismo advierte que febrero se perfila como el mes más ventoso de la estación seca, incluso por encima de enero y marzo.

¿Y cómo es que hay necesidad de abrigarse en pleno verano este 2026?

El aumento en la intensidad del viento responde, principalmente, a la frecuencia de empujes fríos que atraviesan el Atlántico Norte y el mar Caribe.

Para la temporada 2025-2026, el IMN prevé el ingreso de 22 empujes fríos entre octubre y abril, de los cuales, 16 se concentran entre noviembre y febrero, el periodo de mayor impacto para Costa Rica.

Estos sistemas incrementan la presión atmosférica sobre el Caribe, lo que acelera el flujo de los vientos alisios hacia el istmo centroamericano.

La temporada actual inició con un ligero retraso, por lo cual el IMN señala que febrero concentrará la mayor influencia de estos sistemas, con ráfagas más frecuentes e intensas.

A este escenario se suma la consolidación de la época seca en todo el territorio nacional.

Con la salida, a mediados de enero, de la estación lluviosa de la Zona Norte Occidental, disminuirán la nubosidad y la humedad, especialmente en la vertiente del Pacífico y el Valle Central.

Esta condición facilita un desplazamiento más libre y sostenido de las corrientes de aire provenientes del norte.

Influencia de El Niño

El comportamiento del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) también incide en este panorama.

El sistema de alerta SAT-ENOS del IMN indicaba a diciembre una probabilidad del 61% de que el país se mantenga en una fase neutral o evolucione hacia una fase La Niña durante el primer trimestre de 2026.

Históricamente, estas fases, combinadas con un mar Caribe ligeramente más cálido de lo normal, tienden a reforzar los vientos alisios estacionales.

Ante este panorama, el IMN recomienda a la población y a los sectores productivos tomar previsiones, especialmente en zonas montañosas y en el Pacífico Norte, donde los efectos del viento suelen sentirse con mayor fuerza durante el pico del verano.