¡Qué frío! Estas fueron las zonas con las temperaturas más bajas registradas en Costa Rica este lunes

Zonas montañosas de Costa Rica registraron temperaturas de hasta 1,8 °C. Volcán Turrialba, Irazú y sectores del Valle Central encabezaron la lista del frío

Por Silvia Ureña Corrales
Neblina, viento y frío sobre Cartago
El IMN reportó temperaturas mínimas de hasta 1,8 °C en zonas altas del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

