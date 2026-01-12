¡Qué frío! Estas fueron las zonas con las temperaturas más bajas registradas en Costa Rica este lunes

El IMN reportó temperaturas mínimas de hasta 1,8 °C en zonas altas del país.

Varias regiones del país amanecieron este lunes con temperaturas inusualmente bajas, especialmente en zonas montañosas, donde los termómetros descendieron hasta 1,8 °C, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La temperatura más baja del país se reportó en el volcán Turrialba, en el Caribe sur, con 1,8 °C, el valor mínimo registrado este 12 de enero de 2026.

En esa misma región, el volcán Irazú alcanzó 3,6 °C, mientras que otras estaciones ubicadas en sectores elevados también registraron cifras por debajo de los 7 °C.

En el Valle Central, varias localidades se ubicaron dentro del grupo con las temperaturas más frías del país. Cerro Cedral reportó 6,4 °C, seguido por el volcán Poás (de la zona norte), con 6,6 °C, y Rancho Redondo (Goicoechea), donde el termómetro bajó hasta 7,6 °C.

Otras zonas del centro del país también amanecieron con condiciones frías. La Unión (Cartago) registró 8,2 °C, mientras que Patio de Agua, Coronado, marcó 8,6 °C.

En sectores cercanos al límite de los 10 °C, pero aún dentro de las zonas más frías de la mañana, se ubicaron Jaboncillal (Goicoechea), con 10,7 °C, y Ochomogo (Cartago), con 10,8 °C.

El IMN informó que este lunes el empuje frío N.° 9 incidirá sobre el territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico, se esperan ráfagas de viento de hasta 85 km/h en el Pacífico Norte y cercanas a 60 km/h en el Valle Central, con la posibilidad de registros superiores en sectores montañosos.

Estas condiciones favorecerán cielos parcialmente nublados y un aumento gradual de la nubosidad en el Caribe, la zona norte y las montañas del Valle Central.