¡Qué frío! Estas fueron las temperaturas registradas esta mañana en Costa Rica

El volcán Irazú registró la temperatura más baja del país este sábado, mientras el frío se extendió a gran parte del territorio nacional.

Las bajas temperaturas dominaron la mañana de este sábado 10 de enero en distintas regiones del país, según los datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El registro más bajo se presentó en el volcán Irazú, donde el termómetro descendió hasta 3,8 °C.

El fenómeno se extendió a otras zonas montañosas y del Valle Central, donde varias estaciones reportaron temperaturas por debajo de los 10 °C. En el volcán Turrialba se registraron 5,5 °C, mientras que el volcán Poás alcanzó 8,2 °C y el cerro Cedral marcó 8,8 °C.

En el Valle Central, las mínimas oscilaron entre 8,9 °C y 15 °C en sectores como Rancho Redondo de Goicoechea, La Unión, Coronado, Cartago y Desamparados. San José presentó valores cercanos a los 15,9 °C en el Barrio Aranjuez.

Las zonas altas del Caribe Sur también reportaron temperaturas frescas. Juan Viñas marcó 12,1 °C, mientras que estaciones en Turrialba y alrededores oscilaron entre 14,6 °C y 15,1 °C.

En el Pacífico Norte, varias localidades amanecieron con valores entre 17 °C y 20 °C. Dulce Nombre de Nicoya registró 17,4 °C, Santa Cruz 21,1 °C y Liberia 21,7 °C.

En el Pacífico Central, el amanecer fue fresco para los estándares de la región. Sectores como Pérez Zeledón y Parrita registraron temperaturas cercanas a los 17,2 °C y 22,6 °C, mientras que en Puntarenas centro las mínimas rondaron los 20 °C. En el Pacífico Sur, localidades como Altamira y sectores de Brisas de Coto Brus amanecieron con registros entre 12,9 °C y 14,8 °C, de acuerdo con datos del IMN.

En el Caribe Norte y la Zona Norte, el comportamiento térmico fue similar, con madrugadas frescas. En cantones como Braulio Carrillo, La Roxana y Guápiles, los termómetros marcaron valores cercanos a los 18 °C, mientras que en áreas de la zona norte se presentaron números como 16,4 °C en San Ramón y 18,8 °C en el Volcán Tenorio.