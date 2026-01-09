Lluvias débiles marcarán el tiempo en Costa Rica este sábado: conozca el pronóstico por zona

El IMN prevé calor, nubosidad parcial y lluvias dispersas en algunas regiones del país para este sábado 10 de enero.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este sábado 10 de enero condiciones de calor intenso, vientos moderados y nubosidad variable en diversas regiones del país.

En el Valle Central, el cielo permanecerá con pocas nubes desde la madrugada hasta la mañana. Por la tarde y noche, se observará un aumento de la nubosidad, aunque sin lluvias. Se mantendrán vientos moderados. En San José, la temperatura oscilará entre los 16,1 °C y los 23 °C.

El Pacífico Norte registrará un ambiente despejado durante todo el día, con presencia de vientos alisios moderados. El sol dominará en la región. Nicoya destacará por alcanzar los 35,1 °C, mientras que la mínima será de 20,2 °C.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá mayormente despejado en la madrugada y la mañana, con nubosidad parcial por la tarde. No se anticipan lluvias importantes. Parrita presentará temperaturas entre los 22 °C y los 31 °C.

El Pacífico Sur tendrá cielos parcialmente nublados, con posibilidad de lluvias dispersas en la tarde, principalmente en sectores montañosos. En Golfito, se espera una mínima de 20,5 °C y una máxima de 28,2 °C.

Para el Caribe Norte, se anticipa un aumento de nubosidad y lluvias débiles dispersas durante la mañana y la noche, aunque sin acumulados significativos. Guápiles reportará una mínima de 20,7 °C y una máxima de 27,2 °C.

En el Caribe Sur, el patrón será similar al del norte, con cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras ocasionales. Limón alcanzará los 30 °C como máxima y marcará una mínima de 21 °C.

La zona norte del país mostrará nubosidad parcial durante gran parte del día, con posibilidad de lluvias aisladas por la noche, en especial en sectores montañosos. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre los 15,6 °C y los 25,4 °C.

El IMN indicó en su comentario general que las lluvias podrían extenderse desde el Caribe y la zona norte hacia sectores del este del Valle Central, como Cartago y el este de San José. Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico predominará la nubosidad parcial, con vientos moderados en el norte y chubascos dispersos en el sur.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:56 a. m. y se pondrá a las 5:32 p. m.. La fase lunar será de cuarto menguante.