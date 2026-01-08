IMN prevé vientos intensos y madrugadas frías este viernes en gran parte de Costa Rica

El IMN pronostica vientos intensos y cielos mayormente despejados en Costa Rica este viernes, con temperaturas mínimas frescas en la madrugada.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 9 de enero predominarán condiciones estables, con muy poca lluvia, viento fuerte y un contraste térmico marcado entre el día y la madrugada.

Según el IMN, las ráfagas de viento afectarán con mayor intensidad el Pacífico Norte, el Valle Central y las cordilleras, con velocidades entre 40 km/h y 60 km/h, mientras que en el norte de Guanacaste podrían superar los 70 km/h.

Durante la noche y la madrugada, se prevén temperaturas mínimas frías en diversas regiones del país, especialmente en zonas altas.

En el Valle Central, el cielo permanecerá con poca nubosidad durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde. El ambiente será frío al amanecer y templado en horas diurnas. En San José, la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 24,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos despejados durante todo el día y condiciones ventosas. En Liberia, se registrará una mínima de 18,1 °C y una máxima de 34,2 °C, con ambiente muy caluroso por la tarde.

En el Pacífico Central, las condiciones se mantendrán estables, con pocas nubes en la mañana y nubosidad parcial por la tarde. En Quepos, la mínima será de 22 °C y la máxima de 31 °C.

El Pacífico Sur mostrará cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias cortas en la tarde. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre 22,4 °C y 33 °C.

En el Caribe Norte, se esperan lluvias débiles dispersas por la madrugada y la mañana. El resto del día se mantendrá parcialmente nublado. En Guápiles, la temperatura mínima será de 22,1 °C y la máxima de 30,8 °C.

En el Caribe Sur, el cielo se mantendrá con nubosidad parcial a lo largo del día. En Limón, se pronostican temperaturas entre 21,3 °C y 29,5 °C.

La zona norte iniciará el día con nubosidad ocasional y posibilidad de lluvia ligera. Por la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nublado. En Sarapiquí, la temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 32,1 °C.

El IMN destacó que el ambiente será caluroso durante el día, especialmente en regiones bajas del Pacífico y la zona norte, mientras que en la madrugada se percibirá frío en varias regiones, debido a las temperaturas mínimas reducidas y el efecto del viento.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:55 a. m. y se pondrá a las 5:32 p. m. La fase lunar se encontrará en transición hacia cuarto menguante.