Sucesos

IMN prevé vientos intensos y madrugadas frías este viernes en gran parte de Costa Rica

Pronóstico del tiempo en Costa Rica para el viernes 9 de enero: viento fuerte, cielos despejados y temperaturas mínimas reducidas en la madrugada

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El IMN pronostica vientos intensos y cielos mayormente despejados en Costa Rica este viernes, con temperaturas mínimas frescas en la madrugada.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.