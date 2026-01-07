Así estará el clima en Costa Rica este jueves 8 de enero: posibles lluvias en dos zonas del país

Cielos despejados, ambiente seco y aguaceros aislados en el Pacífico caracterizarán el clima del jueves 8 de enero en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este jueves 8 de enero se mantendrán las condiciones típicas de la estación seca, con vientos alisios moderados sobre el centro y norte del país, así como masas de aire seco que dominarán la atmósfera nacional.

Durante la madrugada y la mañana, predominarán los cielos despejados o poco nublados, mientras que en horas de la tarde se anticipan lluvias aisladas especialmente en sectores del Pacífico Central y Sur. Además, se esperan temperaturas frescas durante la noche, en particular en zonas elevadas del Valle Central y Cartago.

En el Valle Central, la jornada tendrá cielos con pocas nubes en la madrugada y mañana, con nubosidad parcial en la tarde y noche. En San José, la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.

El Pacífico Norte mostrará un ambiente soleado con ráfagas ocasionales de viento durante el día y pocas nubes en la noche. En Nicoya, las temperaturas irán de los 18,9 °C hasta los 35 °C, una de las más altas del país.

Para el Pacífico Central, se prevé nubosidad variable con posibles lluvias y aguaceros aislados en la tarde. En Quepos, se registrarán temperaturas entre 23 °C y 32,2 °C.

En el Pacífico Sur, se esperan condiciones similares con lluvias dispersas en la tarde y cielo parcialmente nublado durante el resto del día. Golfito tendrá temperaturas que oscilarán entre 20,5 °C y 32 °C.

La región del Caribe Norte presentará cielos parcialmente nublados durante toda la jornada. En Tortuguero, la temperatura mínima será de 21,4 °C y la máxima de 32 °C, mientras que en Guápiles la mínima bajará a 20,5 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con nubosidad parcial y sin lluvias significativas. En Limón, los valores térmicos oscilarán entre 21,2 °C y 29 °C.

En la zona norte, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día. En Ciudad Quesada, se registrará una mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C, mientras que Upala alcanzará los 33 °C en su punto más cálido.

El IMN destacó que el patrón de baja humedad y los vientos alisios continuarán influyendo en las condiciones meteorológicas, limitando el desarrollo de lluvias fuera de las regiones del Pacífico Central y Sur.

