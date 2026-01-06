Así estará el clima en Costa Rica este miércoles 7 de enero

El IMN prevé cielos despejados y viento alisio este miércoles, sin lluvias relevantes en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 7 de enero de 2026 el país presentará condiciones atmosféricas estables y ventosas, típicas de la época seca. La jornada estará marcada por la influencia del viento alisio, el cual generará ráfagas ocasionales especialmente en sectores montañosos durante la madrugada y la noche.

El contenido de humedad se mantendrá bajo, lo que permitirá que el cielo permanezca con poca nubosidad en la mayoría del territorio. No se esperan lluvias importantes para este día.

En el Valle Central, predominará el cielo poco nublado durante todo el día, con ráfagas ocasionales cerca de las montañas. San José registrará una temperatura mínima de 15,8 °C y una máxima de 24,2 °C.

El Pacífico Norte presentará cielos despejados y soleados desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas serán elevadas, en especial en Puntarenas, donde se alcanzarán los 34,5 °C, con una mínima de 20,7 °C.

En el Pacífico Central, las condiciones serán de poca nubosidad en la primera mitad del día y parcialmente nubladas por la tarde y noche. Parrita experimentará temperaturas entre los 17 °C y los 30,4 °C.

La región del Pacífico Sur mantendrá cielos despejados por la mañana y nublados por la noche. En Golfito, la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima llegará a los 26,8 °C.

El Caribe Norte se caracterizará por nubosidad parcial durante toda la jornada, concentrada sobre las montañas. En Guápiles, la temperatura irá desde los 20,5 °C hasta los 26,2 °C.

En el Caribe Sur, las condiciones serán similares. Limón presentará cielos parcialmente nublados durante todo el día, con temperaturas entre los 20,5 °C y los 26,9 °C.

La zona norte también tendrá nubosidad parcial, con presencia de nubes sobre las montañas y cielos más despejados en las llanuras. Ciudad Quesada reportará una mínima de 14,1 °C y una máxima de 25,1 °C.

Estas condiciones reflejan el comportamiento típico del inicio del año en Costa Rica, sin lluvias relevantes y con viento moderado a fuerte en zonas altas.

