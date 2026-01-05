Cielos despejados y calor en gran parte de Costa Rica este martes 6 de enero

Costa Rica vivirá un martes seco, con ráfagas de viento y temperaturas elevadas en varias regiones, indica el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 6 de enero de 2026 Costa Rica enfrentará condiciones mayormente estables, con nubosidad escasa a parcial en gran parte del país.

Las ráfagas de los vientos alisios, de intensidad débil a moderada, se presentarán especialmente en el Pacífico Norte, el Valle Central y zonas montañosas, principalmente durante las primeras horas del día.

Este patrón responde a niveles moderados de presión atmosférica sobre la Cuenca del Caribe y a un contenido reducido de humedad en la atmósfera. Se anticipan lloviznas aisladas en sectores del Caribe, la zona norte y algunas áreas montañosas del norte del Valle Central durante la mañana y la noche. Además, en la tarde, podrían registrarse lloviznas débiles en sectores del Pacífico Central y el Pacífico Sur.

En el Valle Central, se mantendrá un cielo parcialmente nublado durante el día. Se esperan ráfagas moderadas de viento en la mañana. San José registrará una temperatura mínima de 16,9 °C y una máxima de 24,9 °C.

El Pacífico Norte experimentará condiciones despejadas y ventosas durante todo el día, lo que generará un ambiente seco y muy cálido. En Liberia, la temperatura alcanzará los 34,1 °C, mientras que la mínima será de 19,9 °C.

En el Pacífico Central, el cielo presentará nubosidad parcial durante la madrugada y mañana, así como durante la tarde y noche. No se prevén lluvias relevantes. Parrita mostrará valores entre los 23 °C y los 31 °C.

El Pacífico Sur también mantendrá un ambiente parcialmente nublado en todo el día. Se anticipan lloviznas débiles en la tarde. En Golfito, se espera una mínima de 23,2 °C y una máxima de 31,8 °C.

La región del Caribe Norte presentará nubosidad ocasional, con posibilidad de lluvia ligera en la mañana y la noche. En Guápiles, la temperatura se ubicará entre los 21,9 °C y los 31 °C.

En el Caribe Sur, el día será parcialmente nublado. No se descartan lloviznas aisladas durante la tarde. Sixaola tendrá temperaturas entre los 22,4 °C y los 31,9 °C.

En la zona norte, el pronóstico señala nubosidad ocasional y dispersa, con posibilidad de lluvia leve en la mañana y la noche. La tarde será parcialmente nublada. Upala alcanzará una máxima de 30,8 °C, con una mínima de 22,3 °C.

El IMN recomendó tomar precaución ante las ráfagas de viento en sectores montañosos y del norte, así como mantenerse informado en caso de cambios en las condiciones atmosféricas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:54 a. m. y se ocultará a las 5:30 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.