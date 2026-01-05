Sucesos

Cielos despejados y calor en gran parte de Costa Rica este martes 6 de enero

El IMN pronostica calor, cielos parcialmente nublados y ráfagas de viento este martes 6 de enero en Costa Rica, con posibles lloviznas aisladas

Por Silvia Ureña Corrales
El Instituto Meteorológico Nacional recomendó no permanecer en exteriores hacia el mediodía este 10 de febrero debido a previsiones de radiación ultravioleta entre alta y muy alta en la Gran Área Metropolitana, Guanacaste y la costa del Pacífico. Fotografía:
Costa Rica vivirá un martes seco, con ráfagas de viento y temperaturas elevadas en varias regiones, indica el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







