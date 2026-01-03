Reducción de vientos alisios y temperaturas cálidas marcarán el tiempo de este domingo en Costa Rica

El domingo presentará cielos variables, lluvias aisladas y ambiente cálido en varias regiones del país, según el pronóstico oficial del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este domingo 4 de enero de 2026 las condiciones del tiempo en Costa Rica presentarán una disminución de los vientos alisios, con un ambiente térmico más cálido en ambas vertientes del país. Este comportamiento responderá a una menor cobertura nubosa durante gran parte de la jornada.

En el Valle Central, la mañana transcurrirá con nubosidad escasa y brisa moderada. Por la tarde, el cielo pasará de parcial a mayormente nublado, con posibles lluvias y chubascos al oeste. En San José, la temperatura mínima se ubicará en 16,9 °C y la máxima alcanzará los 25,9 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones estables durante el día, con pocas nubes y viento moderado en zonas montañosas. El ambiente será cálido. En Nicoya, la temperatura mínima será de 19,2 °C y la máxima llegará a 34,3 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN anticipa nubosidad parcial a total durante la tarde, con posibles lluvias de corta duración. En Parrita, los valores térmicos oscilarán entre una mínima de 17,2 °C y una máxima de 30,8 °C.

En el Pacífico Sur, la tarde registrará nubosidad más densa y aguaceros breves con tormenta aislada. Golfito presentará una temperatura mínima de 21,1 °C y una máxima de 28,2 °C.

La región del Caribe Norte experimentará nubosidad ocasional y lluvias aisladas, sobre todo en la noche. Guápiles tendrá una mínima de 20,4 °C y una máxima de 24,2 °C.

En el Caribe Sur, se esperan condiciones similares, con nubosidad ocasional y lluvias dispersas al final del día. Limón registrará temperaturas entre los 20,0 °C y los 26,7 °C.

La zona norte mostrará nubosidad variable y posibles lluvias aisladas nocturnas, según el comentario general del IMN. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 15,3 °C y la máxima alcanzará los 22,8 °C.