Usuaria perdió prueba de manejo 25 veces; estas son las fallas más comunes de los aspirantes a chofer

Una aspirante a la licencia de conducir aplicó en 25 ocasiones a la prueba práctica de manejo y la perdió en todas las ocasiones.

La usuaria es quien, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), más veces ha reprobado dicho examen necesario para obtener el permiso de conducción.

No obstante, no es la única que ha fracasado en el intento en más de una ocasión. Solo en lo que va de este año, 24.700 personas perdieron la prueba. La cifra corresponde a un 20% de los 121.000 que realizaron dicho examen entre enero y octubre.

El elevado porcentaje de reprobación alarma a las autoridades pues además de que demuestra que los usuarios no se están preparando adecuadamente para acudir a la prueba, también engorda las listas de espera para obtener un cupo que a la fecha es de más de 30.000 personas.

A esas personas se suman otras 24.000 que no se presentaron el día de la prueba, lo que hace que los tan ansiados cupos se desperdicien.

Más de 26.000 citas para pruebas prácticas de manejo extra estarán disponibles pronto

De acuerdo con la viceministra de Transportes, Laura Ulloa, cada semana se acumulan 2.000 personas más a la fila, entre quienes reprobaron y no se presentaron.

Detenerse así sea por pocos segundos durante la reversa en la prueba que se hace en la pista de conos, es una falta que implica perder la prueba de inmediato y es también de las más comunes. (alonso tenorio)

“Es crítico porque es como un círculo, estamos haciendo todos los esfuerzos para bajarlas, pero ahí viene eso otra vez aumentando de reprobados”, explicó Ulloa.

¿Dónde fallan más? Copiado!

De acuerdo con Gary Jiménez, asesor de la Dirección de Educación Vial, en la primera fase que contempla la revisión integral del vehículo, las personas pierden los puntos por no saber hacer cambios de luces, andar el extintor vencido, tener la luz de freno en mal estado o no usar el freno de mano cuando están detenidos.

En la segunda fase, es donde el mayor número de usuarios pierden la prueba (16.000 de los 24.000 reprobados de este año) ; en esa etapa, los usuarios realizan las pruebas dentro del plantel y quienes fracasan en el intento lo hacen por no respetar las señales verticales y horizontales, no saber distinguir un alto de un ceda, se detienen cuando van en la reversa, derriban o rozan conos o no usan adecuadamente las direccionales.

“Esto es preocupante por la maniobrabilidad que debe tener una persona para convertirse en conductor”, dijo Jiménez.

En la tercera parte de la prueba, que es el recorrido externo, un 10% de los aspirantes fallan y ahí la principal causa es por irrespeto al señalamiento vial, irrespeto a las prioridades de paso o no saber comportarse cuando hay una intersección donde hay un alto y un ceda o un alto y un semáforo.

También en ese recorrido, hay quienes pierden puntos por no utilizar las direccionales o por obstruir intersecciones.

El segundo porcentaje que preocupa al MOPT, es el de ausentismo pues son espacios que se desperdician y que podrían ser aprovechados por quienes se urgen de su licencia.

¿Tiene que hacer la prueba de manejo? San José tendrá nueva sede desde el lunes

Además es frecuente que personas acudan a realizar la prueba en la sede de San José con un vehículo que ese día tenía restricción vehicular, con documentos vencidos o en mal estado.

Las personas que se presentan a la prueba y la reprueban o quienes no acuden luego de sacar la cita, deben esperar 15 días para poder volver a matricular.

La directora de Educación Vial, Jaqueline Ruiz agregó que desde ese departamento se ha estado apelando a los usuarios desde que se hace la prueba teórica para que se preparen adecuadamente, además dijo que han identificado como uno de los factores que inciden en estas fallas, la aplicación de los exámenes teóricos por suficiencia, es decir sin acudir presencialmente al curso, sino solo a la hora de la prueba.

Asimismo, otra de las causas que identificaron, es que muchos usuarios tenían la cita programada para el 2023 y la adelantaron aprovechando espacios que van quedando desocupados, lo que también podría traducirse en menor tiempo para la preparación.

Actualmente las citas para las pruebas prácticas de manejo se consiguen hasta dentro de cuatro y seis meses, y se estima que hay unas 30.000 personas esperando un espacio.

Uno de los factores que ha incidido en engrosar ese número, es que desde junio a la fecha se logró bajar los tiempos de espera para la prueba teórica, donde había que esperar hasta seis meses por un espacio. Actualmente ya no hay rezago en esa etapa, por lo que la fila empieza a presionar en el siguiente paso.

La viceministra de Transportes, aseguró que actualmente mantienen tiempos extraordinarios, así como un plan en el que se capacitaron 24 trabajadores del MOPT que también trabajan como evaluadores en las sedes de San José, Alajuela y Cartago.

Funcionarios de Educación Vial estarían involucrados en venta de citas para pruebas de manejo

Esa dependencia también lleva adelante una investigación interna para determinar si hay participación de funcionarios en la venta de citas.

Ese fenómeno, donde unos pocos usuarios acaparaban decenas de cupos, también impacta negativamente en la lista de espera.