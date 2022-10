Tránsito no puede identificar cannabis en conductores, como pide proyecto de ley

La Policía de Tránsito no tiene forma de demostrar que una persona conduce bajo los efectos de la marihuana y detenerla. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

La propuesta de ley que presentó el Poder Ejecutivo para legalizar el consumo recreativo de marihuana deja en manos de la Policía de Tránsito una tarea que no puede cumplir esa institución: identificar a conductores que manejan bajo los efectos de la droga.

En su artículo 6, el proyecto indica que los oficiales deberán detener en carretera a las personas cuando “haya indicios suficientes para presumir” que conducen bajo los efectos del cannabis, sin embargo, las autoridades explican que no pueden cumplir con esa solicitud.

Así lo confirmó a La Nación el subjefe de Operaciones Policiales de Tránsito, Juan Rodríguez, al explicar que no cuentan con ninguna herramienta para medir la cantidad de THC (tetrahidrocannabinol) que tiene un conductor en el cuerpo. De hecho, solo cuentan con equipo para medir alcohol en aliento.

“Solo podemos aplicar pruebas de alcohol, no tenemos cómo hacer mediciones, ni podemos detener a un conductor que se encuentre bajo los efectos de cualquier otra sustancia, no existe legislación sobre este tema, la legislación existente es única y exclusivamente para el control del alcohol”, detalló Rodríguez.

El jefe policial respondió que a los oficiales de Tránsito no se les capacita para abordar a conductores que se encuentran bajo los efectos del cannabis y que nunca se ha procesado a ningún chofer por esta razón, porque no es posible detectar la sustancia en su cuerpo.

Asimismo, respondió que aunque se sabe que esto es algo “que la gente hace”, desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) nunca se ha realizado alguna campaña informativa para prevenir a los conductores que no conduzcan bajo los efectos del cannabis.

‘Imposible’

Ese artículo en el texto presentado por el Gobierno sorprendió a especialistas en cannabis, como el médico Carlos Hernández, quien dijo que en ninguna parte del mundo se detiene a conductores por esta razón, ya que es imposible, por los métodos actuales, saber si la elevación de THC en la sangre se dio por un consumo agudo de hace pocas horas o de días atrás

Hernández explicó que este compuesto psicoactivo del cannabis puede quedar en el cuerpo por varios días e incluso semanas, dependiendo del consumo, por lo que no hay máquinas ni métodos para saber con seguridad si algún conductor maneja bajo los efectos de la planta.

Sí advirtió de que el cannabis puede generar somnolencia y disminuir los tiempos de reacción, por lo que un consumo muy alto de THC podría generar peligros a la hora de conducir en las vías públicas.

“Yo recomendaría que, si se va a manejar, no se combine altas concentraciones de THC con alcohol, ansiolíticos o antidepresivos, y que se trate de consumir microdosis por debajo de los 20 mgs de THC; más allá de eso podría generar somnolencia y ser peligroso”, puntualizó.

Riesgos

Una reciente investigación del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de eEstados Unidos confirmó que hay una relación directa entre la concentración de THC en la sangre y el deterioro de la capacidad para conducir, ya que afecta la coordinación motriz.

No obstante, destaca que el rol de la marihuana en los accidentes automovilísticos a menudo no es claro, porque la droga puede detectarse en los líquidos corporales días e incluso semanas después del consumo y, con frecuencia, las personas la combinan con alcohol.

“El riesgo asociado de combinar la marihuana con el alcohol parece ser mayor que el riesgo de cada una de las sustancias por separado”, resaltó.

Por su parte, el Departamento de Transporte de Colorado, estado del país norteamericano, explica que aunque manejar bajo los efectos del cannabis no debe ser una opción, para los consumidores de la planta lo mejor es entender la dosificación de THC y, luego de haber consumido, esperar al menos seis horas para tomar un volante.

Capacitación

Juan Rodríguez concluyó que si al final el proyecto de ley se aprueba con la prohibición para conducir bajos los efectos del cannabis, la Policía de Tránsito deberá ingeniárselas para atender el tema, pero a su juicio, lo mejor sería revisarlo con más cuidado.

“En caso de aprobarse el proyecto se debe de iniciar la capacitación. Sin embargo, considero que lo primero que se debe hacer es una revisión para empezar a legislar sobre el tema. Son cambios que se tienen que dar, aun y cuando en la corriente legislativa se tiene un proyecto sobre el cannabis recreativo, no podemos solicitar legislación bajo un proyecto que aún no está aprobado”, declaró el oficial.

Además, reconoció que aunque hace más de una década el Código Penal indica que por el delito de conducción temeraria se debe de procesar a quienes conduzcan bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos análogos, esto no se ejecuta en la práctica.

“No existe normativa. Como Policía de Tránsito no podemos referirnos a ese tema, pues no es de nuestra competencia calificarla, es un tema que debe de estar legislado y bajo normativa de algún ente técnico correspondiente”, finalizó.

Los policías no tienen herramientas o equipos para detectar drogas.Tienen aparatos para medir alcohol. (Rafael Pacheco Granados)

El proyecto

La propuesta de ley enviada por el Gobierno a la Asamblea Legislativa el pasado 7 de octubre autorizaría la tenencia para consumo personal de hasta 30 gramos de marihuana. Esa cantidad alcanza para confeccionar entre 25 y 30 cigarrillos.

Además, la iniciativa (expediente 23.383) autoriza que una persona pueda cultivar, sin requerir licencia, hasta seis plantas de cannabis para fines recreativos en la casa de habitación, siempre y cuando no sea para comercialización o lucro.

¿Qué pasa actualmente con la tenencia de marihuana? Es ilegal, pero su consumo no está penalizado. No obstante, la Policía puede arrestar a una persona si la cantidad de droga que lleva induce a pensar que no es para consumo personal.

