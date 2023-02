Saturación en Dekra pone en apuros a choferes con revisión a punto de vencer

La saturación en los servicios que brinda la empresa alemana Dekra, mantiene en vilo a propietarios de vehículos cuyas revisiones técnicas vencen este mes, pues las citas en las sedes de esa empresa solo están disponibles para más allá de la mitad de marzo, en el caso de las sedes de la Gran Área Metropolitana, y hasta para abril en las sedes regionales.

Los más afectados son los usuarios que no estaban rezagados, sino que debían acudir como es normal en los meses de enero y febrero de este año, pues sus placas terminan en 1 y 2. Este grupo se juntó con miles de dueños de carros que tenían pendiente ese trámite desde el año pasado y a quienes también les fenecen los plazos, pues la amnistía dada por el Gobierno quedó sin efecto para los que tienen placas terminadas en 1,2, 3, 4, 5 y 6; mientras que a los que terminan en 7, 8 , 9 y 0 se les dio tiempo hasta el 9 de abril.

Frente a la situación, los propietarios de carros que venían al día aseguran ser los más perjudicados, pues en sus casos no se brinda ninguna alternativa, por lo que o se exponen a ser multados o deben guardar los vehículos hasta que logren conseguir un cupo para la revisión técnica.

Cientos de propietarios procuran ponerse al día pues mientras que vencen prórrogas para rezagados, también comnzaron a correr los cronogramas para los que debían acudir en enero y febrero. (José Cordero )

Tal es el caso de Ricardo Sánchez, quien asegura que en su caso encontró cita hasta el 10 de marzo para llevar su vehículo con placa terminada en 2, es decir después del 28 de febrero se expone a una multa de ¢55.000.

En redes sociales de la compañía alemana, decenas de conductores exponen situaciones similares, mientras que en las sedes de la empresa también se evidencia la desesperación de los conductores que hacen fila, en ocasiones desde la madrugada y durante varias horas, para ver si logran un espacio.

Esto fue lo que ocurrió a mediados de semana en la sede de Guápiles, en Pococí de Limón, donde el colapso fue tal que la fila alcanzaba más de 700 metros e incluso llegaba hasta la ruta 32, no obstante a las instalaciones solo se permitía el ingreso con cita previa.

Este jueves en la estación de Lagunilla de Heredia, varios conductores también fueron devueltos porque no tenían cita, como le ocurrió a Marvin Gutiérrez, quien llegó cerca del mediodía aprovechando que no había una fila tan extensa, pero al no estar registrado en el sistema no fue atendido.

“Mi placa termina en 2 y llevo más de dos semanas pulseando una cita pero no hay, entonces a partir de la otra semana tendría que dejar el carro guardado, aunque no sea culpa mía que no haya espacio”, aseveró.

La empresa por su parte, lleva dos semanas aplicando jornadas extraordinarias; en todas las estaciones fijas y las dos móviles se extendió una hora más y se habilitaron cupos los domingos.

Pese a la ampliación de horarios, La Nación constató este viernes que las citas más próximas en sedes como la de Alajuelita o Santo Domingo de Heredia eran para el 20 y 13 de marzo, respectivamente; mientras que en regionales como la de San Carlos o Pérez Zeledón, el calendario muestra disponibilidad hasta mediados de abril.

El gerente de Dekra, Julio Rodríguez afirmó el miércoles durante la inauguración de la móvil de la zona de Los Santos, que una de las problemáticas que están enfrentando en este momento es el ausentismo, pues asegura que casi el 30% de las personas que sacan citas no se presentan a la inspección.

Rodríguez también pidió a los usuarios realizar revisiones básicas de los vehículos antes de asistir, por ejemplo comprobando el estado de luces, frenos, cinturones, líquidos o neumáticos, para así evitar una reinspección.

Por su parte, la directora del Cosevi, Cindy Coto, insistió durante esa misma actividad de que las amnistías para los primeros grupos de vehículos ya vencieron y solo se amplió el plazo para aquellos que realmente se vieron afectados por la salida de la española Riteve, a mediados de julio del año pasado, es decir los que tienen placas 7, 8, 9 y 0, los cuales debían acudir entre julio y octubre, periodo en que no hubo ningún prestatario del servicio en el país.

Tanto Coto como Rodríguez insistieron de que no se puede asistir sin cita, pues debido a la congestión que se formaba en las estaciones, se eliminó esta alternativa.

La Nación consultó al Cosevi sobre las eventuales apelaciones que podrían presentar los usuarios en caso de ser multados por no estar al día con la revisión a causa del colapso en Dekra, pero no se obtuvo respuesta; también se enviaron preguntas a la empresa para conocer qué otras medidas tomarán para hacer frente a la demanda, así como la cantidad de citas que se están otorgando diariamente, pero indicaron que responderían la próxima semana.

Durante la visita a la estación de Lagunilla, este medio comprobó que dentro de las instalaciones de la empresa el proceso de inspección es bastante ágil, aunque previo a llegar al primer punto donde se verifica si los usuarios tienen cita y se paga por la revisión, sí se deben hacer varios minutos de fila, ya que antes de ese filtro, hay personas formadas que no tienen cita agendada y tratan de “jugársela”.

Nelson Naranjo, uno de los conductores que estaba en esa sede dijo que en su caso llevaba más de una semana “peleando” para sacar el cupo, sin embargo, había logrado obtenerlo para el sábado anterior, pero ese día no lo atendieron porque no había electricidad, por lo que sí fue atendido como excepción el jueves.

Previo al ingreso a la estación de pruebas, los vehículos deben hacer varios minutos de fila pues en ese punto no se corrobora aún quiénes tienen cita y quiénes no, lo que hace más lento el proceso. (José Cordero )

Naranjo tiene un vehículo con placa terminada en 2, pero correspondía a uno de los rezagados, es decir debía acudir desde el año pasado y estaba siendo amparado en la prórroga decretada por el Gobierno.

Luis Arias, quien es mecánico también manifestó que el principal problema fue obtener espacio, en su caso se dedica a llevar carros de sus clientes y el viernes acudió con un vehículo cuya revisión se venció en enero.

Arias dijo que la prueba es “casi la misma”, en relación a las mediciones que aplicaba Riteve, pero afirmó que el proceso adentro es más ágil, pues ya no debe bajarse del vehículo e ir a hacer fila para pagar, sino que todo se hace desde el mismo carro.

La empresa Dekra comenzó a brindar servicio en el país el pasado 28 de octubre, pero fue hasta el 9 de diciembre que completó la habilitación de las estaciones fijas y hasta este mes de febrero cuando comenzaron a operar dos de las tres móviles que debe disponer.

La firma alemana fue seleccionada a discreción por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para realizar la revisión mediante un permiso de uso en precario de dos años, por lo que utiliza las mismas estaciones de su predecesor Riteve; las cuales pasaron a manos del Estado tras el vencimiento del contrato luego de 20 años de operación.

La compañía cuya oferta no era la más barata, había ofrecido no cobrar por la reinspección en casos de un solo defecto; sin embargo, eso no ocurrió y más bien el Gobierno modificó el reglamento de inspección mediante el cual se determina cuándo un vehículo debe someterse a reinspección y cuándo debe realizar una inspección completa.

Por esta razón, los vehículos que presentan más de un defecto, deben someterse a una inspección completa y, por lo tanto, a pagar nuevamente el monto total de la revisión que se fijó en ¢8.086 (con impuesto al valor agregado), en el caso de los autos livianos.

