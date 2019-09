“Hace dos años gané un amparo por las pésimas condiciones sanitarias de ese lugar. Ordenaron una serie de temas físico-sanitarios, pero no cambió en nada, la Municipalidad no hizo nada. Interpuse una nueva denuncia (ante el Ministerio de Salud), otra vez me dan la razón, pero la Municipalidad sigue sin deseos de hacer nada”, aseveró el abogado.